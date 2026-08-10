Abismo de pasión

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Carmina mata a Augusto. ¡Él descubrió que ella era la amante de Rosendo!

Augusto descubre que el hijo de Carmina no era suyo y se enfrenta a su esposa que lo ha engañado durante muchos años.

Carmina mata a Augusto. ¡Él descubrió que ella era la amante de Rosendo!

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Augusto recuerda ahora algo que Gabino le dijo hace mucho tiempo, cuando estaba enterrando al hijo que perdió Carmina al nacer.

Augusto pensaba que ese hijo era suyo pero Gabino le advirtió de que no y no quiso creerlo.

Ahora, con todo lo que está pasando con Carmina, ha vuelto a pensarlo y cree que quizá tuviera razón, así que va a pedirle explicaciones.

Gabino se encuentra con Ingrid y ella termina confesando lo que Gabino estaba callando: que en efecto el hijo de Carmina era de Rosendo porque ¡era ella la amante, no Estefanía!

Carmina mata a Augusto. ¡Él descubrió que ella era la amante de Rosendo!

Augusto ya sabe todo lo que necesitaba saber así que se enfrenta a su esposa. Ella le ruega que le perdone pero Augusto descarga toda su ira contra ella. En medio de la terrible pelea Carmina agarra una escopeta ¡y dispara a Augusto! que cae al suelo.

¿Habrá fallecido en el acto? Carmina no es la única que presencia lo ocurrido pero hace chantaje al asesino de Blanca para que tampoco cuente nada.

¿Tendrá que acumular Carmina otra muerte más sobre su conciencia?

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