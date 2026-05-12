Estela se despide para siempre de su hermana Irene

Estela está destrozada en el velatorio de su hermana Irene y no puede contener las lágrimas. Héctor intenta consolarla sin mucho éxito mientras ella sigue convencida de que Armando es el responsable de su muerte. Irene quería destituirlo de la empresa familiar textil y, además, conocía el gran secreto que ocultaba: su familia sigue viva y procede de un origen humilde.

A Héctor le cuesta creer que Armando haya sido capaz de asesinar a Irene y arrojar su cuerpo a un pozo, pero Estela no descarta que contratara a alguien para hacer el trabajo sucio y no mancharse las manos. Incluso le confiesa al presidente municipal que la comisaria Natalia ya conoce sus sospechas sobre su todavía marido.

La madre de Elsa se siente culpable de su fallecimiento, ya que Irene se enfrentó a Armando para ayudarla. "No te culpes, ella vino porque te quería profundamente", le dice Héctor intentando aliviar su dolor.

Aunque recibe el cariño de sus seres queridos, la presencia de Armando y Ángela en el tanatorio termina de romper su paz. Héctor la abraza para mostrarle su apoyo, pero el empresario los sorprende juntos y le recuerda a su mujer que todavía siguen casados. Ella no se queda callada y le reprocha que continúan casados porque se ha negado a firmar el divorcio.

Fuera de sí, Armando amenaza a Héctor y le ordena que se aleje de su esposa, aunque él deja claro que no piensa ceder ante sus intimidaciones.

Por su parte, Estela tampoco quiere escuchar a Ángela cuando intenta darle el pésame. No puede perdonar que su antigua mejor amiga mantenga una relación con el padre de sus hijos, así que Aurora termina pidiéndole que abandone el velatorio.

Antes de la incineración se celebra una misa funeral en el tanatorio. Más tarde, Elsa deposita las cenizas de su tía Irene en la habitación de su madre. Estela confiesa que le gustaría llevarlas algún día al bosque y enterrarlas junto a un árbol, un deseo en el que su hija promete acompañarla.