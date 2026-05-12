Perdona nuestros pecados

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Estela se despide para siempre de su hermana Irene

La muerte de Irene deja completamente rota a Estela, que durante el velatorio señala directamente a Armando como el principal sospechoso del crimen. Mientras Héctor intenta apoyarla en uno de los momentos más duros de su vida.

Estela se despide para siempre de su hermana Irene

Publicidad

Nova
Publicado:

Estela está destrozada en el velatorio de su hermana Irene y no puede contener las lágrimas. Héctor intenta consolarla sin mucho éxito mientras ella sigue convencida de que Armando es el responsable de su muerte. Irene quería destituirlo de la empresa familiar textil y, además, conocía el gran secreto que ocultaba: su familia sigue viva y procede de un origen humilde.

A Héctor le cuesta creer que Armando haya sido capaz de asesinar a Irene y arrojar su cuerpo a un pozo, pero Estela no descarta que contratara a alguien para hacer el trabajo sucio y no mancharse las manos. Incluso le confiesa al presidente municipal que la comisaria Natalia ya conoce sus sospechas sobre su todavía marido.

Estela culpa a Armando de la muerte de Irene

La madre de Elsa se siente culpable de su fallecimiento, ya que Irene se enfrentó a Armando para ayudarla. "No te culpes, ella vino porque te quería profundamente", le dice Héctor intentando aliviar su dolor.

Aunque recibe el cariño de sus seres queridos, la presencia de Armando y Ángela en el tanatorio termina de romper su paz. Héctor la abraza para mostrarle su apoyo, pero el empresario los sorprende juntos y le recuerda a su mujer que todavía siguen casados. Ella no se queda callada y le reprocha que continúan casados porque se ha negado a firmar el divorcio.

Fuera de sí, Armando amenaza a Héctor y le ordena que se aleje de su esposa, aunque él deja claro que no piensa ceder ante sus intimidaciones.

Estela se incómoda con la presencia de Armando en el funeral de Irene

Por su parte, Estela tampoco quiere escuchar a Ángela cuando intenta darle el pésame. No puede perdonar que su antigua mejor amiga mantenga una relación con el padre de sus hijos, así que Aurora termina pidiéndole que abandone el velatorio.

Antes de la incineración se celebra una misa funeral en el tanatorio. Más tarde, Elsa deposita las cenizas de su tía Irene en la habitación de su madre. Estela confiesa que le gustaría llevarlas algún día al bosque y enterrarlas junto a un árbol, un deseo en el que su hija promete acompañarla.

Estela tiene claro qué hará con las cenizas de su hermana, Irene
Nova» Series» Perdona nuestros pecados» Mejores momentos

Publicidad

Series

Leyla se lleva a todos los niños del vertedero a su casa tras el cierre de la fundación de Civan

Leyla se lleva a todos los niños del vertedero a su casa tras el cierre de la fundación de Civan

Estela se despide para siempre de su hermana Irene

Estela se despide para siempre de su hermana Irene

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

Me atrevo a amarte - Victoria y Alejandro se reconcilian
Momento destacado

Amor en el estanque: Victoria perdona a Alejandro y vuelven a estar juntos

Nur, en el punto de mira tras el intento de asesinato de Vedat Köroğlu
Momento destacado

Nur, en el punto de mira tras el intento de asesinato de Vedat Köroğlu

Encuentran el cuerpo sin vida de Irene y Estela empieza a sospechar que su marido Armando está detrás del crimen
Momento destacado

Encuentran el cuerpo sin vida de Irene y Estela sospecha que su marido, Armando, está detrás del crimen

La muerte de Irene sacude por completo a la familia Quiroga después de que la policía encuentre su cuerpo en las inmediaciones del rancho La Gobernadora. Mientras Armando intenta ocultar las pruebas del asesinato, Estela comienza a sospechar que su marido fue quien acabó con la vida de su hermana.

Déborah se despide de Alejandro y se tira al río
Momento destacado

Déborah finge un intento de suicidio para ganarse el cariño de Alejandro

Se tira al río y Alejandro tiene que salvarla, hasta que se da cuenta de que lo hizo aposta.

Déborah intenta intimar con Valente

Déborah intenta intimar con Valente drogándolo y Diana los descubre

Así termina Secretos de familia

Así termina Secretos de familia: el futuro de sus personajes

¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

¿Y si Inci no hubiera muerto? ¿Se habrían conocido Ilgaz y Ceylin?

Publicidad