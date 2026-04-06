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Héctor rescata a Estela del psiquiátrico

El amigo de Estela acude sin que nadie lo vea para sacar a Estela de la habitación del psiquiátrico. ¡Van a fugarse!

Héctor rescata a Estela del psiquátrico

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Nova
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Estela sigue ingresada en el psiquiátrico y cada vez más despistada. La madre de Elsa está perdiendo la cabeza pero por culpa del tratamiento que le están dando que no lo necesita.

Y cuando parece que nadie puede hacer nada por salvarla ¡aparece Héctor!

Su viejo amigo lleva toda la vida enamorada de ella y no puede permitir que acabe en esas condiciones.

Estela al principio no lo reconoce porque está muy afectada, pero después pronuncia su nombre y le pide que la saque de ahí ¡porque la están matando poco a poco!

Y a eso es a lo que ha ido Héctor. Entra y sale de la habitación sin que lo vean y se la lleva en una silla de ruedas. ¿Los pillarán o conseguirán llevar a casa y salvar a Estela?

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