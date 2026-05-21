Antonia descubre que está embarazada y Gerardo sueña con formar una familia junto a ella

Gerardo cena en casa de su novia Toñita y aprovecha la ocasión para pedirle a Silvia permiso para que puedan vivir juntos como una pareja normal. Sin embargo, la madre de la joven le recuerda al hijo de Lamberto que sigue casado con Elena y que, además, están esperando un bebé.

El joven médico le asegura que piensa divorciarse cuanto antes de la hermana de Elsa y hacerse responsable únicamente del niño. Pero Silvia tiene claro lo que espera de él. "Prefiero que primero te divorcies de Elena y después te cases con mi hija", le confiesa con sinceridad.

Días después, Gerardo le realiza una analítica a Toñita cuando ella le comenta que lleva tiempo sintiéndose cansada y con náuseas. Al recibir los resultados, el médico descubre que su pareja también está embarazada. La hermana de Andrés no puede ocultar su felicidad, aunque le preocupa que Elena también esté esperando un hijo de Gerardo.

Para tranquilizarla, el joven le deja claro cuáles son sus verdaderos sentimientos. "Mi familia sois tú y nuestro bebé", le asegura emocionado.

Gerardo quiere que Toñita empiece cuanto antes los controles médicos y piensa en recomendarle a un amigo ginecólogo del hospital donde trabaja. La joven acepta, aunque no deja de pensar en cómo reaccionará su madre cuando conozca la noticia.

El médico le pide que sea sincera con Silvia y le asegura que tanto ella como su padre, Lamberto, terminarán alegrándose. Especialmente ahora que Aurora no permite a su padre ver a su hija Leonor.

"Siempre soñé con tener nuestra propia familia", le confiesa Toñita a Gerardo, ilusionada con el futuro que les espera.