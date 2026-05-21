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Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme

Vedat descubre que Suat quiere incapacitarlo. Furioso y decepcionado, el patriarca toma una drástica decisión: aparta a su hijo de sus funciones y nombra a Dilara nueva cabeza de la familia.

Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme

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Ashen le cuenta a su padre Vedat que Suat quiere asignarle un tutor legal. Está preocupado por su delicado estado mental después de que disparara a una mujer que se parecía físicamente a su esposa, una trampa organizada por Nur para desestabilizar al tío de Eren. "¡Impresionante, bravo!", exclama irónicamente el patriarca de los Köroğlu al descubrir las intenciones de su hijo.

Más tarde, Suat aprovecha una cena familiar para proponer una votación sobre si deben buscar o no un tutor legal para su padre. En ese momento, Vedat aparece indignado y profundamente decepcionado con su hijo, en quien había depositado toda su confianza para dirigir los negocios familiares. "¡Qué vergüenza!", le reprocha delante de todos.

El marido de Firdevs intenta justificarse asegurando que solo está preocupado por su salud, pero ya es demasiado tarde. Vedat, que siente que su primogénito lo ha traicionado, toma una drástica decisión: despedir a Suat y nombrar a Dilara como nueva líder de la familia. El hijo mayor de los Köroğlu se queda completamente en shock.

Vedat aparta a Suat como cabeza de familia de los Köroğlu y su hijo intenta asesinarlo mientras duerme

Consumido por la rabia y la humillación, Suat intenta asfixiar a su padre mientras duerme. Sin embargo, Vedat se despierta justo a tiempo y descubre a su hijo tratando de acabar con su vida. El patriarca, destrozado por lo ocurrido, lo tilda de cobarde, mientras Suat abandona la habitación avergonzado y sin saber cómo reaccionar.

Mientras tanto, Vedat sigue atormentado por la muerte de su esposa y no deja de verla por todas partes. Sus recuerdos y alucinaciones comienzan a consumirlo.

Tras el terrible enfrentamiento con su padre, Suat se refugia en su despacho. Allí, sentado junto al retrato de su madre, bebe para intentar olvidar todo lo sucedido.

Al día siguiente, el hermano de Dilara le confiesa a Firdevs que está cansado de su padre y de Dilara y que solo quiere alejarse de todo. Sin embargo, su mujer le aconseja que no huya y que intente aliarse con Ashen. Firdevs sospecha que la hermana de Suat ha apoyado a Dilara porque así su marido, Murat, podría quedarse con el control de la empresa familiar.

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