Sara abandona la hacienda Elizondo por orden de Gabriela

Sabíamos que todas las hermanas iban a terminar saliendo de la hacienda Elizondo pero no que fuera a ser de tan malas maneras.

Sara era la única que quedaba junto al abuelo Martín, pero Gabriela la ha echado a gritos.

Lo que ella no sabe es que ha sido una actuación perfecta orquestada por Fernando y Dínora que, a punta de pístola, tienen amenazada a Gabriela para que haga todo lo que ellos quieran, y de paso hacerse los dueños de la casa.

Sara no puede parar de llorar desconsolada. No reconoce a su madre, una mujer con carácter, perdone la infidelidad de Fernando y le de una segunda oportunidad. Y encima decida pagarlo con ella y echarla de su propia casa.

Ahora el que se queda a merced del resto también es Martín. Y lo peor de Sara es dejarlo solo.