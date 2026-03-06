Nur engaña a Tufan para pasar una última noche con él tras separarlo de Serap

Ela quiere vengarse de Nur a toda costa y, ahora que Tufan tiene intención de separarse de ella, consigue que él y Serap vuelvan a reencontrarse y se den una nueva oportunidad en el amor. Serap también se ha divorciado de su marido, Yilmaz, que se encuentra en la cárcel tras disparar a la madre de Civan durante una acalorada discusión con el exfutbolista.

Pero Ela no solo logra acercar de nuevo a Serap y Tufan. También consigue que el padre de Ipek ponga todos sus bienes a su nombre para evitar que Nur, que tenía un poder notarial, pueda arrebatarle todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida con mucho esfuerzo. "Es la única forma de proteger a mi familia de Nur", le confiesa a la chef.

La malvada examante de Mali desconoce el plan de su marido y vuelve a acercarse a él para intentar que desista de su idea de divorciarse. Incluso llega a humillarse y arrodillarse ante él para pedirle perdón, pero Tufan se muestra tajante.

Nur ya sabe que por esa vía del arrepentimiento no va a conseguir nada, así que decide recurrir a Mali para que interceda por ella ante su mujer, Ferda, y le revele a su hermano Tufan que Serap estaba esperando un bebé cuando era pareja del exfutbolista y decidió abortar.

Al escuchar que Nur podría cometer una locura contra el bebé que están esperando, Ferda no duda en contarle a su hermano toda la verdad. La reacción del padre de Ipek no se hace esperar. Se cita con Serap y le recrimina que no siguiera adelante con el embarazo cuando estaban juntos. "Iba a ser padre de verdad, podía haber tenido una vida distinta y abortaste", le reprocha muy enfadado antes de marcharse diciéndole: "Aquí ya no queda nada".

Tufan regresa a casa abatido y Nur finge no saber qué le ocurre. Él invita a su mujer a salir, ella le había pedido pasar un último día a su lado antes del divorcio y, tras varias copas de más, termina completamente borracho. Nur aprovecha la situación para llevarlo a un hotel y pasar la noche con él.

Pero todo forma parte de su plan. Su intención es quedarse embarazada de Tufan para evitar el divorcio. ¿Conseguirá salirse con la suya?