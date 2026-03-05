Carlos acaba con la vida de Víctor, que amenazaba a Cristina

Como Cristina terminó la relación con Víctor de manera tan brusca, él no iba a quedarse de brazos cruzados. Quiere poder y el millón de dólares que le ofreció Cristin para que desapareciera le parece poco, porque sabe que la familia de ella tiene una naviera que vale oro.

Y él no se conforma con eso. Gracias a él puede aparantear que es una ejecutiva exitosa. Él quiere que sigan siendo amantes a cambio de un puesto ejecutivo en Velvet y de callar sobre lo que sabe de ella. Cristina le da su palabra de que le dará un nuevo cargo pero es mentira.

Así que cuanto le dice que la junta ha rechazado su propuesta, Víctor opta por otra estrategia. Chantajea a Cristina con unas fotos íntimas que tiene de ellos dos juntos y además asegura tener otras en las que aparece la mujer de Alberto poniéndose la barriga falsa de embarazada.

Por si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas, Cristina decide pedir ayuda a Carlos, que ha regresado y no con buenas intenciones.

Cristina se queda tranquila sabiendo que Víctor ya no la va a molestar más. Pero lo que no sabe es que en realidad lo ha hecho Carlos es ¡matar a Víctor!