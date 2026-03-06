Carlos vuelve a aprovecharse de Ana: le propone un plan y ella acepta

Velvet el nuevo imperio

Cristina aprovechó una fiesta para contarle a Ana que Alberto tuvo relaciones con Sara.

Y cuando la costurera lo descubre se siente humillada. Alberto habla hasta con Emilio y le dice que fue una noche en la que se pasó bebiendo y se encontró con Sara en un bar, cuando peor lo estaba pasando.

Pero Ana, que ya tenía dudas sobre seguir siendo a ojos de todos la amante de alguien casado, no puede soportar una humillación más. Así que decide romper la relación con Alberto y con Velvet.

Ana descubre que Alberto tuvo una avntura con Sara

Para colmo, Carlos ha vuetlto y tiene una propuesta para Ana. Llega la Semana de la moda de París y Carlos le propone que Ana vaya con él. Ella al principio tiene dudas, pero como está muy dolida con Alberto aporvecha la ocasión para aceptar el trato.

Cree que salir de la ciudad le va a venir bien. Así que primero quiere lanzar la colección que tiene pendiente con Velvet y después se irá de viaje con Carlos a París.

