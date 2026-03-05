Leyla

Ela le confiesa a Civan que es Leyla y que Nur es la mujer que le destrozó la vida

Ela pronuncia una frase que Leyla solía decir en el vertedero. Ese detalle hace que Civan ate cabos y la joven termina confesando que es Leyla y que Nur es la mujer que le arruinó su infancia.

Civan no puede quitarse de la cabeza que Ela pueda ser Leyla al ver que en su mano derecha tiene una cicatriz igual que la que tenía la hija de Hilmi. Los jóvenes celebran el Año Nuevo juntos y, mientras disfrutan de los fuegos artificiales, la chef, dejándose llevar por la emoción del momento, le dice una frase al hijo de Nur muy significativa: "Es como si las estrellas bajaran a la tierra, ¿verdad?". Entonces él recuerda que esa es la misma frase que decía Leyla en el vertedero.

Civan descubre que Ela es Leyla

La joven ya no puede seguir ocultando que en realidad es Leyla y termina admitiéndolo.

Civan tiene muchas preguntas que hacerle y se siente ofendido con ella por haberle ocultado su verdadera identidad. El hermano de Ipek le pide una explicación y ella le revela que la mujer que destrozó su infancia es su madre, Nur.

Leyla le explica que Güzide le hizo creer que él había muerto. "Tuve que llorar tu pérdida siendo una niña", le dice entre lágrimas, y añade que descubrió que él era Cino cuando vio la cicatriz que tiene en la espalda.

La hija de Hilmi decide no ocultar la verdad sobre sus intenciones con su familia. "He venido a vengarme. Cuando era una niña me hice una promesa", le espeta. Pero reconoce que, cuando él apareció en su vida, todo cambió y trastocó sus planes. "Estoy dividida entre el amor y la venganza", le confiesa.

