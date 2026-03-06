Velvet el nuevo imperio

Gloria descubre el secreto del embarazo de Cristina pero guarda el secreto

Gloria decide seguir apoyando a la mujer de su hijastro, que ni siquiera espera un hijo de su sangre. Lo que en realidad quiere es acercarse a la dirección de Velvet y va a utilizar a Cristina para ello.

Gloria prometió ayudar a Cristina desde el momento en que ella la sacó del centro de desintoxicación. Juntas hacen buen equipo porque las dos quieren hacerse con el poder de Velvet.

Pero aun así, Cristina no le contó toda la verdad a la madrastra de su marido. Le ocultó que no está embarazada de él. Pero Gloria lo descubre.

Cuando Cristina va a ayudar a Bárbara, que está en el suelo sintiendo dolores muy fuertes por su embarazo, se le cae la barriga postiza y Gloria lo ve. Cristina le pide que no diga nada por favor.

Y en el hospital le cuenta toda la verdad. No le revela el nombre del padre pero Gloria entiende que ha tenido que ser muy duro para ella ocultar ese secreto y asegurar un embarazo antes de que existiese. Aun así, va a ayudarla porque se siente identificada con ella.

Lo que Cristina no sabe es que Gloria lo que en realidad quiere es la dirección de Velvet. Por eso al mismo tiempo busca aliados para alejar a Cristina y Alberto del poder de la empresa.




