Tufan deja a todos en shock al pedirle el divorcio a Nur en plena celebración de Año Nuevo

Los Yildiz celebra el Año Nuevoen familia y, en esta fecha tan señalada, Tufan decide anunciar una noticia bomba que deja a todos en shock: comunica a su mujer, Nur, que desea divorciarse de ella.

Sus padres se quedan de piedra y no entienden cómo ha elegido este momento para hablar de su ruptura con su esposa. Nur no se esperaba esa decisión por parte de su marido y le reprocha todo lo que ha hecho por él. "He dado mi vida por ti", le afirma, refiriéndose al disparo que recibió Yilmaz cuando se enfrentaron por Serap.

La malvada mujer intenta no perder la compostura y reconoce sus errores, buscando el perdón de Tufan. Pero él tiene las ideas muy claras y ya no hay vuelta atrás. Ella no se rinde y le responde que está enamorada de él y que lo esperará pacientemente. "Vas a recordar cuánto me quisiste", le dice en tono amenazante antes de marcharse a su habitación.

Cuando Mali y su mujer, Ferda, se marchan a su casa, los padres de Tufan hablan con él a solas y le piden que recapacite. El exfutbolista recuerda a su padre que ya hace unos años le dijo que llevaba tiempo siendo infeliz por haberse casado con Nur.

Su progenitor está muy preocupado porque su hijo le dio un poder notarial a la amante de Mali, por lo que, si ella quisiera despojarlos de todos sus bienes, podría hacerlo y dejarlos de patitas en la calle. Tufan no quiere escucharles más y se marcha. El suegro de Nur culpa a su mujer de todo lo ocurrido, ya que en su día se negó a que Serap se casara con Tufan.