Gül golpeó a Serdar con una pala pero un hombre declara que él mató a Serdar ¿Quién fue?

Un hombre se declara autor del asesinato de Serdar pero las pruebas no coinciden. ¿Por qué miente?

Todos están conmocionados por la muerte de Serdar. Aunque todo apuntaba a que Çinar, Tuğçe, Merve, Parla, Gül, Aylin, Osman o Merdan podrían haber acabado con la vida del periodista, el caso ha dado un vuelco inesperado.

Un misterioso hombre se presenta en comisaría para declararse culpable de la muerte de Serdar. El hombre va relatando que discutió con el joven cuando al darle el pasaporte para poder salir del país vio que faltaba dinero.

Así comenzaron con una fuerte discusión que acabó en tragedia. Le cuenta a Ilgaz y Eren que Serdar le disparó primero, pero luego fue él quién le dio en la cabeza con una pierda provocando su muerte. Luego lanzó su cuerpo en el vertedero.

Sin embargo, su teoría al final cae por su propio peso porque las pruebas no coinciden. ¡Tuvo que ser otra persona la que mató a Çinar! ¿Por qué este hombre mintió?

Un hombre se declara autor del asesinato de Serdar ¿será verdad?

En el forcejeo con Çinar también estuvieron presentes Gül, Aylin, Osman, Parla, Tuğçe, Merve y el patriarca de los Kaya: Merdan. ¿Será el asesino alguno de ellos?

Merdan les insistía en llevar al joven ante la policía, pero se les fue de las manos y tras enfrentarse todos a él, Serdar consiguió librarse de Çinar que le estaba apuntando con una pistola.

Cogió la pistola y ahora él es quien amenazaba a todos con dispararles mientras pretendía huir del país. En el último momento, Gül se acercó a él por detrás ¡golpeándolo con una pala en la nuca!

¿Habrá sido eso lo que le causó la muerte? ¿Será Gül la asesina de Serdar?

