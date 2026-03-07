Momento destacado
Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet
Ana ve cómo su nombre resulta empañado por las mentiras que sobre ella extendió Cristina y decide abandonar su puesto de trabajo. Alberto no logra convencerla de que se quede.
Ana visita a Alberto en su despacho. Después de todo lo que ha pasado ella va a presentar su renuncia. Lo tiene claro: se marcha de Velvet.
El público la ha rechazado por las mentiras que contó Cristina sobre ella y aunque la colección va a producirse, están intentando alejar su imagen de los diseños.
Nadie los comprará y Ana no quiere ver cómo pasa eso.
Ana está convencida de que Cristina ha ganado desde que se casó con Alberto. A pesar de todo lo que ama a Velvet y a Alberto Ana sigue sufriendo.
¿Será este el adiós definitivo? Ana no ha dado lugar a dejarse convener.
En su camino hacia la salida de Velvet, Ana se cruza con Valeria.
La hermana de Alberto le dice que nunca le gustó como novia para él y que su colección no va a salir a la venta.
