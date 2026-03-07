Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet

Ana visita a Alberto en su despacho. Después de todo lo que ha pasado ella va a presentar su renuncia. Lo tiene claro: se marcha de Velvet.

El público la ha rechazado por las mentiras que contó Cristina sobre ella y aunque la colección va a producirse, están intentando alejar su imagen de los diseños.

Nadie los comprará y Ana no quiere ver cómo pasa eso.

Ana está convencida de que Cristina ha ganado desde que se casó con Alberto. A pesar de todo lo que ama a Velvet y a Alberto Ana sigue sufriendo.

¿Será este el adiós definitivo? Ana no ha dado lugar a dejarse convener.

En su camino hacia la salida de Velvet, Ana se cruza con Valeria.

La hermana de Alberto le dice que nunca le gustó como novia para él y que su colección no va a salir a la venta.