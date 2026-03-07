Velvet el nuevo imperio

Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet

Ana ve cómo su nombre resulta empañado por las mentiras que sobre ella extendió Cristina y decide abandonar su puesto de trabajo. Alberto no logra convencerla de que se quede.

Ana visita a Alberto en su despacho. Después de todo lo que ha pasado ella va a presentar su renuncia. Lo tiene claro: se marcha de Velvet.

El público la ha rechazado por las mentiras que contó Cristina sobre ella y aunque la colección va a producirse, están intentando alejar su imagen de los diseños.

Nadie los comprará y Ana no quiere ver cómo pasa eso.

Ana está convencida de que Cristina ha ganado desde que se casó con Alberto. A pesar de todo lo que ama a Velvet y a Alberto Ana sigue sufriendo.

¿Será este el adiós definitivo? Ana no ha dado lugar a dejarse convener.

En su camino hacia la salida de Velvet, Ana se cruza con Valeria.

Valeria se despide de Ana en Velvet

La hermana de Alberto le dice que nunca le gustó como novia para él y que su colección no va a salir a la venta.

