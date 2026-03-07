Descubre más sobre Me atrevo a amarte, la nueva serie que llega a Nova el próximo sábado y domingo

Series

Protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Rodrigo Guirao, la serie cuenta una historia marcada por injusticias del pasado, secretos familiares y un amor que deberá enfrentarse al odio y la sed de venganza.

Nova incorpora a su programación el próximo sábado y domingo Me atrevo a amarte, una apasionante historia ambientada en espectaculares paisajes de México donde el amor, la justicia y los conflictos familiares marcarán el destino de sus protagonistas.

La trama sigue a Alejandro, interpretado por Rodrigo Guirao, un hombre noble y sensible cuya vida queda marcada por la tragedia. Tras años lejos de su hogar, regresa decidido a hacer justicia por la muerte de su madre y limpiar el nombre de su familia. Su vida cambia cuando salva a Victoria de ahogarse y entre ambos surge un amor tan intenso como inesperado.

Victoria, interpretada por Kimberly Dos Ramos, es una mujer fuerte, impulsiva y con un profundo sentido de la justicia. Acostumbrada a cargar con grandes responsabilidades familiares, su destino se cruza con el de Alejandro sin imaginar que su relación estará marcada por heridas del pasado que aún siguen abiertas.

La historia arranca años atrás, en la hacienda de don Fernando Pérez-Soler, cuando Alejandro es acusado injustamente de robo y perseguido por los hombres de la familia. Durante esos dramáticos acontecimientos, Crisanta, su madre, pierde la vida y se desencadena una cadena de tragedias y secretos que marcarán el futuro de todos los implicados.

Con el paso del tiempo, Alejandro regresa dispuesto a descubrir la verdad. Pero lo que no imagina es que su amor por Victoria se verá amenazado por antiguos rencores, venganzas familiares y oscuros secretos que resurgen del pasado.

Ambientada entre haciendas, ríos y paisajes naturales de México, Me atrevo a amarte combina romance, drama y misterio en una historia donde las decisiones del pasado pueden cambiar el destino de toda una familia.

