Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público

Cristina cuenta en una entrevista que Ana le quitó a su marido para humillarla y piensa que eso será suficiente para que su colección para Velvet no salga a la luz.

Cristina Otegui, nueva directora creativa de Velvet, tiene claro que quiere terminar con Ana. Y para eso se presta a una entrevista en directo para hablar de su vida privada.

Ahí cuenta que su esposo ideal la estuvo engañando durante mucho tiempo con una de las costureras. Además de un montón de mentiras, como que Ana hizo que Alberto se enamorara de Cristina para luego quitárselo todo.

El resto del equipo de Velvet no puede creerlo cuando ve el vídeo en directo. Alberto le dice a Valeria que Gloria está detrás de todo ello.

Cristina pronuncia el nombre de Ana Velázquez en la entrevista y cuenta que pasaron de ser amigas a traicionarla.

Los comentarios entre el público son negativos hacia Ana lo que complica el lanzamiento de su nueva coleción para Velvet, que era el plan de Cristina.

Velvet el nuevo imperio - Cristina destroza los vestidos de Ana ya que no puede hacerlo con su carrera

Sin embargo en la reunión entre Cristina, Alberto, Enrique y Valeria el resultado es otro. A pesar de que Cristina piensa que el odio generado en redes sociales hacia Ana no beneficia a la colección de los vestidos y que no tienen que salir a la luz, hasta Entique opina que no pueden permitirse ese golpe económico.

Así que votan: Alberto, Valeria y Enrique votan sí al lanzamiento de la colección y Cristina es la única que no. ¡Le ha salido todo del revés!

En un arranque de ira Cristina llega al taller de costura, pide quedarse a solas y destroza ella misma con sus popias manos los diseños de Ana.

Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet

