El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ana Julia le da un ultimátum a Ramsés: le exige que se entregue a las autoridades o la perderá para siempre

La joven se reúne a escondidas con su abuelo y le planta cara por sus crímenes. Entre reproches y lágrimas, le da un ultimátum: solo lo perdonará si se entrega a la justicia. ¿Aceptará Ramsés?

Ana Julia le da un ultimátum a Ramsés: le exige que se entregue o la perderá para siempre

Publicidad

Nova
Publicado:

Ramsés se reúne con su nieta Ana Julia a escondidas. La hija de Leona accede a verlo para pedirle que se entregue a las autoridades. El padre de Gael, que no atraviesa un buen momento de salud, no desea que su nieta lo rechace como ha hecho el resto de su familia tras descubrir todas sus atrocidades y sus negocios turbios relacionados con la trata de mujeres. "Tú no puedes odiarme, tú no", le espeta a su nieta.

Ramsés no quiere perder el amor de Ana Julia

Sin embargo, la hermana de Benjamín está muy dolida con él y el amor que sentía por su abuelo se ha ido apagando poco a poco. Anaju le reprocha que la haya separado de su madre, Marena Ramos, y que, con sus propias manos, asesinará a toda la familia de su progenitora. "Tienes las manos manchadas. Siento vergüenza de ti", le revela entre lágrimas.

Ramsés adora a su nieta y no puede imaginar una vida sin ella. "No puedo vivir sin ti", le confiesa y se arrodilla ante ella para pedirle que no deje de amarlo. Pero, ella no está dispuesta a perdonarlo sino se entrega a las autoridades.

Ramsés mendiga el amor de Anaju

Pero, el amante de Columba no quiere vivir el resto de su vida encerrado y no muestra arrepentimiento por todo lo que ha hecho. Ana Julia le ruega que le pida perdón a Marena y se haga responsable de todas las mujeres inocentes a las que ha destrozado la vida. Pero, él no está por la labor. Ella intenta avisar a la policía para que lo detengan, pero él se lo impide y la hija de Gael le confiesa que ya no quiere saber nada de él, destrozando el corazón de Ramsés.

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nur cruza todos los límites: finge su secuestro para sabotear la fiesta de boda de Civan y Ela, pero acaba detenida

Nur cruza todos los límites: finge su secuestro para sabotear la fiesta de boda de Civan y Ela, pero acaba detenida

Ana Julia le da un ultimátum a Ramsés: le exige que se entregue o la perderá para siempre

Ana Julia le da un ultimátum a Ramsés: le exige que se entregue a las autoridades o la perderá para siempre

Secretos de familia - Una bomba explota en el coche de Ilgaz y deja heridos a Pars y Metin

Una bomba explota en el coche de Ilgaz y deja heridos a Pars y Metin

Secretos de familia - Ceyline Ilgaz viven una última noche ded pasión y prometen que no volverá a suceder
Momento destacado

Ceylin e Ilgaz viven una noche de pasión y prometen que no volverá a suceder

Andrés Martínez, el joven que desafía a los Quiroga por amor a Elsa
Papel intepretado por Emmanuel Palomares

Andrés Martínez, el joven que desafía a los Quiroga por amor a Elsa

Elsa Quiroga, la joven que desafía a su familia por amor
Papel interpretado por Oka Giner

Elsa Quiroga, la joven que desafía a su familia por amor

Inteligente, decidida y con un fuerte sentido de la justicia, Elsa Quiroga no está dispuesta a aceptar las imposiciones de su entorno. Su historia de amor con Andrés, un joven de origen humilde, la enfrentará a su propia familia.

Secretos de familia - Ceylin recibe una amenaza por telégono e Ilgaz se enfada de que no se lo cuente
Momento destacado

Ceylin recibe una amenaza por telégono e Ilgaz se enfada de que no se lo cuente

A Ilgaz le duele que Ceylin piense que no se preocupa por ella, porque no le ha contado que la han amenazado. Aunque ella lo ha ocultado por la razón opuesta: para protegerlo.

Me atrevo a amarte - Alejandro deja tirada a Victoria después de hablar mal de su madre fallecida

Alejandro deja tirada a Victoria después de hablar mal de su madre fallecida

Nur secuestra a la madre de Ela y la obliga a romper con Civan, pero él da un paso inesperado: se casan en secreto

Nur secuestra a la madre de Ela y la obliga a romper con Civan, pero él da un paso inesperado: se casan en secreto

Josefa reúne a toda la familia en la mansión Torrenegro para despedir a Apolo y reciben un vídeo con amenazas de Ramsé

Josefa reúne a toda la familia en la mansión Torrenegro para despedir a Apolo y reciben un vídeo con amenazas de Ramsés

Publicidad