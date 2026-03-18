Ana Julia le da un ultimátum a Ramsés: le exige que se entregue a las autoridades o la perderá para siempre

Ramsés se reúne con su nieta Ana Julia a escondidas. La hija de Leona accede a verlo para pedirle que se entregue a las autoridades. El padre de Gael, que no atraviesa un buen momento de salud, no desea que su nieta lo rechace como ha hecho el resto de su familia tras descubrir todas sus atrocidades y sus negocios turbios relacionados con la trata de mujeres. "Tú no puedes odiarme, tú no", le espeta a su nieta.

Sin embargo, la hermana de Benjamín está muy dolida con él y el amor que sentía por su abuelo se ha ido apagando poco a poco. Anaju le reprocha que la haya separado de su madre, Marena Ramos, y que, con sus propias manos, asesinará a toda la familia de su progenitora. "Tienes las manos manchadas. Siento vergüenza de ti", le revela entre lágrimas.

Ramsés adora a su nieta y no puede imaginar una vida sin ella. "No puedo vivir sin ti", le confiesa y se arrodilla ante ella para pedirle que no deje de amarlo. Pero, ella no está dispuesta a perdonarlo sino se entrega a las autoridades.

Pero, el amante de Columba no quiere vivir el resto de su vida encerrado y no muestra arrepentimiento por todo lo que ha hecho. Ana Julia le ruega que le pida perdón a Marena y se haga responsable de todas las mujeres inocentes a las que ha destrozado la vida. Pero, él no está por la labor. Ella intenta avisar a la policía para que lo detengan, pero él se lo impide y la hija de Gael le confiesa que ya no quiere saber nada de él, destrozando el corazón de Ramsés.