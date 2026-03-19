Nur toca fondo: acaba detenida y Tufan la echa de casa tras salir en libertad

Nur acaba en una celda tras irrumpir la policía en la fiesta de boda de Civan y Ela para detenerla, acusada por Serap de haber incendiado su casa con ella y su amiga Ferda dentro.

A Tufan le cuesta creer que su mujer haya sido capaz de algo así. La policía aseguró que había sido una fuga de gas, pero Serap le confiesa que no es verdad y culpa a Nur de lo ocurrido. El exfutbolista entra en cólera y exige a su familia que no le presten ayuda. Ipek rompe a llorar al oír a su padre hablar así de su madre, y los demás intentan calmarla.

Mientras tanto, Nur sigue en el calabozo esperando que alguien de la familia la saque de allí, pero nadie acude a liberarla. La mujer comienza a ponerse nerviosa y termina sufriendo un ataque de ansiedad, mareándose.

Finalmente, la trasladan al hospital para hacerle un chequeo médico, y la enfermera que la atiende le revela que sus mareos se deben a que está embarazada. ¿De quién será el hijo que espera, de Tufan o de Mali?

Su abogada acude al centro hospitalario para verla y le pide que se tranquilice, ya que va a solicitar su libertad condicional debido a su estado, aunque primero tendrá que volver a declarar en comisaría.

Nur se encuentra indispuesta durante la declaración, y el agente de policía que está con ella le trae algo de comida. Ella no lo sabe, pero el amigo de Ela, al que conoció en el vertedero, ha movido los hilos para que un conocido suyo sea quien entregue en la comisaría el bocadillo y el refresco que va a tomar la mujer de Tufan.

Cuando la madre de Civan desenvuelve el bocadillo que le han dado, encuentra una nota escrita por Ela en la que le dice que se ha quedado sola y que va a acabar en prisión. Pero Nur no está dispuesta a rendirse y ya empieza a imaginar su venganza.

Minutos más tarde, Nur queda en libertad después de que Serap retire la denuncia. Lo hace por Ipek, que estaba sufriendo mucho por su madre. Civan se encarga de recogerla y la lleva a casa.

Cuando Nur llega a la mansión, lo primero que hace es guardar todas sus joyas más valiosas, porque sabe que Tufan la va a echar de casa, y no se equivoca. Él no puede perdonar que haya intentado atentar contra Serap haciendo estallar su casa, así que la acompaña hasta la calle, hecho una furia.

La madre de Civan no tiene a dónde ir y le dice a su hijo que vivirá con Güzide en el vertedero. Ela no puede evitar disfrutar de este momento, aunque lo hace con discreción para que su marido no se dé cuenta.