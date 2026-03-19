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Déborah se relame de pensar en volver a vengarse de Valente

Déborah está muy enfadada por cómo la trató su amor del pasado, que en realidad fue obligado por su padre.

Me atrevo a amarte - Déborah inicia su venganza

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Déborah está disfrutando de ver que todos sus planes se cumplen. Valente Pérez-Soler está endeudado y a punto de perder su hacienda. Y Déborah piensa aprovechar esa gran oportunidad para quedarse con ella.

Aunque hubiera sido suya si Valente se hubiera casado con ella, pero prefirió despreciarla y ahora será el quien rogará para que no se la quite.

Su hija Ámbar y ella se van de viaje a San Agustín desde Ciudad de México

Valente podría pedir ayuda a su suegro, el padre de Diana, pero no quiere su dinero.Qiere trabajar sus tierras como ha hecho siempre para salir adelante. Pero los resultados ya no son los mismos.

Pero lo cierto es que Valente tiene muchos remordimientos y así se lo hace saber a Delfino, que lleva con él toda la vida.

Me atrevo a amarte - Valente se arrepiente de no haber luchado en el pasado

El hijo del malvado Fernando Pérez-Soler se arrepiente mucho de haber permitido que aquellos perros corriesen tras una madre y sus hijos inocentes. Y aunque Delfino lo convence de que la culpa fue de su padre que lo ordenó, él se siente culpable por no haberlo impedido.

Valente echó parte de su vida a perder y tiene claro que el pasado regresa para hacerle pagar por ello. En este caso lo está haciendo mediante el regreso de Alejandro Sánchez, el hijo de Crisanta, aquella mujer que murió. Y tiene claro que dentro de muy poco su tía Déborah, hermana de Crisanta, aparecerá por San Agustín también con malas intenciones-

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