Gael vuelve a pedirle matrimonio a Leona: quiere que esta vez se case con él por amor

Gael sorprende a Leona con un romántico desayuno en los jardines de la mansión Torrenegro. Él quiere reconquistar su corazón, y esta es la primera de las cuatro citas especiales que tiene preparadas para ella. "Voy a demostrarte que voy a luchar por tu amor", le confiesa.

Su mujer se queda muy sorprendida por el bonito detalle que ha tenido el hijo de Ramsés. El desayuno está preparado con mucho mimo y no falta ni un solo detalle en la mesa. Bravo se percata de que incluso en la taza en la que está tomando el chocolate aparecen dibujados un sol y una luna, como el tatuaje que lleva en su muñeca.

Gael está locamente enamorado de ella y se siente un hombre muy afortunado por tener a Leona a su lado. Siempre se ha preguntado qué vio su mujer en él, y ella le confiesa que se enamoró de su sencillez y de su caballerosidad.

Él se arrepiente de haberla dejado cuando supo que estaba embarazada y reconoce que muchas veces ha imaginado cómo habría sido su vida junto a ella y a sus hijos si no hubiera obedecido a su padre.

Leona ya no quiere mirar atrás y solo piensa en su futuro. Además, le anima a acercarse a sus hijos, Ana Julia y Benjamín, para limar asperezas con ellos y convertirse por fin en una familia.

Gael aún guarda otra sorpresa para Leona, una que ella ni siquiera imagina. Cuando termina de tomarse el chocolate, descubre que en el fondo de la taza hay escritas unas palabras: "¿Volverías a casarte conmigo?". El padre de Oliver y Kika quiere volver a darle el "sí, quiero", esta vez rodeado de su familia y sabiendo que su mujer se casa con él por amor y no por venganza.

Bravo no sabe qué responder. La petición la ha pillado completamente por sorpresa, pero Gael la tranquiliza y le asegura que esperará lo que haga falta hasta que tenga claras sus ideas. "Yo te amo", le dice a su esposa antes de que ambos se fundan en un beso.

¿Leona acabará casándose con Gael por amor o su corazón sigue perteneciendo a David?