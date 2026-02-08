Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa

Raquel se presenta de visita en la hacienda Elizondo y, mientras busca a su marido Calixto, que se ha quedado encerrado en un baño, descubre que Gabriela está retenida en un cuarto donde guardan objetos antiguos. La madre de Jimena le pide ayuda entre gritos.

La mujer de Calixto entra en la habitación, pero los hombres de Fernando amordazan a la hija de Martín para que no pueda pedir auxilio. Sin embargo, Raquel, que cuidó de Ruth como si fuera su propia madre, acaba viendo a través de un espejo que Gabriela se encuentra en un serio apuro.

Consciente del peligro, intenta mantener la compostura para poder salir de la finca con vida y se esconde de Carmela, que busca desesperadamente a su marido. En ese momento, aparece Fernando y escucha la conversación sobre Dínora que Escandón mantiene con la empleada del servicio. "Raquel no puede saber que Dínora está aquí en la hacienda", comenta el amigo de Armando a Carmela.

Cuando por fin logran dar con el paradero de Calixto, Raquel se despide de Escandón y abandona la hacienda con mucha prisa. Ha comprendido que allí nadie está a salvo y decide acudir a la policía para denunciar lo que están haciendo con Gabriela.