Ceylin e Ilgaz se casan y celebran una boda de verdad

Después de un tiempo separados, Ceylin e Ilgaz han vuelto a unirse. Nunca han dejado de quererse y esta vez quieren casarse por amor y de verdad.

¡Y la boda no puede ser más bonita y romántica!

Aunque primero han tenido que hacer justicia. Ceylin desenmascaró a Yekta Tilman que fue detenido, gracias a la ayuda de Osman, Cüneyt y Laçin.

El padre de Engin estaba blanqueando dinero y Ceylin lo ha tendido una trampa.

La policía también consigue el móvil de Serdar y la prueba que demuestra que él mató a Zafer y lo buscan para detenerlo.

Después de todo lo ocurrido, Ilgaz necesita tiempo para ordenar su vida y cree que lo mejor es marcharse un tiempo solo para reflexionar. Pero se topa con Ceylin.

La joven le confiesa que no puede vivir sin él y que se arrepiente de haberse divorciado. ¡La pareja no puede pasar más tiempo separada y se reconcilia por todo lo alto!

¡Ceylin e Ilgaz vuelven a casarse! Esta vez se dan el ‘sí, quiero’ rodeados de todos sus amigos y familiares en una boda de ensueño.

Los recién casados se prometen amor eterno y no volver divorciarse jamás. ¡Eso esperamos!

De momento están viviendo su merecida luna de miel.