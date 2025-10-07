Hace 20 años llegó a España Pasión de Gavilanes: muy pronto vuelve la serie que conquistó al mundo y lo cambió todo

Hace 20 años llegó a España una serie que se convirtió en un fenómeno global: Pasión de Gavilanes. Su mezcla de amor, traición y deseo atrapó a millones de espectadores y cambió para siempre la forma de vivir las telenovelas.

La historia sigue a los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, tres hombres marcados por la tragedia que buscan vengar la muerte de su hermana. En su camino se cruzan con las hermanas Elizondo, Norma, Sarita y Jimena, herederas de una poderosa familia. Lo que empieza como un plan de venganza se transforma en una historia de amor apasionada, llena de secretos, enfrentamientos y giros inesperados.

Con un reparto inolvidable encabezado por Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Michel Brown, Pasión de Gavilanes se convirtió en un éxito internacional que sigue vivo en la memoria de los fans. Dos décadas después, sus personajes y su inolvidable banda sonora siguen despertando la misma emoción.

Muy pronto, revive esta historia que marcó a toda una generación, solo en Nova.