Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa

Alberto ya llama mamá a Isabel y quiere que esté bien atendida. Y ella, encantada de recuperar a su hijo.

Velvet el nuevo imperio - Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa

Publicidad

Nova
Publicado:

Isabel ha salido del hospital, pero su delicado estado de salud hace que no pueda estar mucho sola y tenga que estar cerca del médico, por si acaso.

Así que Alberto decide darle una habitación en su casa.

El chico ya se ha acostumbrado a llamar mamá a la mujer y le ha pedido perdón por no fiarse de ella la primera vez.

Aunque Isabel lo entiende. Ahora todo se le ha pasado al ver que por fin puede disfrutar de su niño.

A la que no le hace tanta gracias es a Cristina, que no puede creer que Alberto la haya metido a vivir a una desconocida en su propia casa.

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa

Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se casan y celebran una boda de verdad

Ceylin e Ilgaz se casan y celebran una boda de verdad

Tufan desenmascara a Nur al descubrir que İpek no es su hija y Ela descubre que él atropelló a su padre

Tufan desenmascara a Nur al descubrir que İpek no es su hija y Ela descubre que él atropelló a su padre

Kika ridiculiza a Leona delante de todo el colegio por su relación con su padre y Ana Julia rechaza el romance
Momento destacado

Kika ridiculiza a Leona delante de todo el colegio por su relación con su padre y Anaju rechaza el romance

Pasión de gavilanes - Martín llora la muerte de Raquel
Momento destacado

Martín llora la muerte de Raquel

Velvet el nuevo imperio - Ana le cuenta la verdad de su relación con Alberto a Carlos
Momento destacado

Ana le cuenta la verdad de su relación con Alberto a Carlos

Decide ser sincera para no empezar una historia entre mentiras, pero Carlos no confía en que hayan dejado el pasado entre ellos atrás.

Secretos de familia - Cüneyt revela a Ceylin que Serdar fue quien mató a su padre
Momento destacado

Cüneyt revela a Ceylin que Serdar fue quien mató a su padre

Cüneyt se venga de Yekta y cuenta a Ceylin todas la verdad.

El accidente de Ceren aleja a Civan de Ela... pero su amor sigue intacto

El accidente de Ceren aleja a Civan de Ela... pero su amor sigue intacto

Columba increpa a Leona en público... y contrata a Jeremías para hacerla desaparecer

Columba increpa a Leona en público y se alía con Jeremías para hacerla desaparecer

Velvet el nuevo imperio - Bárbara descubre a Valeria y a Enrique ¡besándose!

Bárbara descubre a Valeria y a Enrique ¡besándose!

Publicidad