Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa
Alberto ya llama mamá a Isabel y quiere que esté bien atendida. Y ella, encantada de recuperar a su hijo.
Isabel ha salido del hospital, pero su delicado estado de salud hace que no pueda estar mucho sola y tenga que estar cerca del médico, por si acaso.
Así que Alberto decide darle una habitación en su casa.
El chico ya se ha acostumbrado a llamar mamá a la mujer y le ha pedido perdón por no fiarse de ella la primera vez.
Aunque Isabel lo entiende. Ahora todo se le ha pasado al ver que por fin puede disfrutar de su niño.
A la que no le hace tanta gracias es a Cristina, que no puede creer que Alberto la haya metido a vivir a una desconocida en su propia casa.
