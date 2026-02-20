Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa

Isabel ha salido del hospital, pero su delicado estado de salud hace que no pueda estar mucho sola y tenga que estar cerca del médico, por si acaso.

Así que Alberto decide darle una habitación en su casa.

El chico ya se ha acostumbrado a llamar mamá a la mujer y le ha pedido perdón por no fiarse de ella la primera vez.

Aunque Isabel lo entiende. Ahora todo se le ha pasado al ver que por fin puede disfrutar de su niño.

A la que no le hace tanta gracias es a Cristina, que no puede creer que Alberto la haya metido a vivir a una desconocida en su propia casa.