Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando

Rodrigo solo quiere proteger a Ana y la pone sobre aviso con su novio.

Velvet el nuevo imperio - Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando

Publicidad

Nova
Publicado:

Después de amenazar a Alberto, ahora le ha tocado el turno a Rodrigo. Carlos no deja indiferente a nadie y mucho menos a quien considere que le puede quitar a Ana.

Rodrigo, que sigue queriendo a Ana aunque ella lo rechazase, no sabe qué hacer para advertirla de que Carlos no es de fiar.

Lo ha investigado y ha descubierto que hace años, en otra empresa, también se enamoró de una empleada que terminó desapareciendo y de la que nadie más ha vuelto a tener noticias. Pero Ana no creyó las palabras de Rodrigo.

Sin embargo, Carlos sí se ha enterado que fue él quien le fue con el cuento a Ana y le advierte que no se vuelva a acercar a ella y mucho menos para contarle ese tipo de cosas.

¿Abrirá Ana los ojos o está en peligro al lado de Carlos?

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Ana se entera por la prensa de que Rodrigo ha muerto

Ana se entera por la prensa de que Rodrigo ha muerto

Velvet el nuevo imperio - Isabel pide a Emilio que se case con él

Isabel pide a Emilio que se case con él

Velvet el nuevo imperio - Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando

Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando

Secretos de familia - Pars, destrozado al ver que su hermana Neva está muerta
Momento destacado

Pars, destrozado al ver que su hermana Neva está muerta

Ela se viste de novia con los vestidos de Serap y fantasea con su boda frente al espejo
Momento destacado

Ela se viste de novia con los vestidos de Serap y fantasea con su boda frente al espejo

Leona sospecha que podría estar embarazada de David, pero el test da negativo
Momento destacado

Leona sospecha que podría estar embarazada de David, pero el test da negativo

El desmayo de Leona tras la detención de Teo hace sospechar a David que podría esperar un hijo suyo, algo que deja en shock a Gael hasta que el test de embarazo confirma que no está embarazada.

Velvet el nuevo imperio - Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa
Momento destacado

Alberto se lleva a Isabel a vivir a su casa

Alberto ya llama mamá a Isabel y quiere que esté bien atendida. Y ella, encantada de recuperar a su hijo.

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz se casan y celebran una boda de verdad

Ceylin e Ilgaz se casan y celebran una boda de verdad

Tufan desenmascara a Nur al descubrir que İpek no es su hija y Ela descubre que él atropelló a su padre

Tufan desenmascara a Nur al descubrir que İpek no es su hija y Ela descubre que él atropelló a su padre

Kika ridiculiza a Leona delante de todo el colegio por su relación con su padre y Ana Julia rechaza el romance

Kika ridiculiza a Leona delante de todo el colegio por su relación con su padre y Anaju rechaza el romance

Publicidad