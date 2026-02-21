Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando

Después de amenazar a Alberto, ahora le ha tocado el turno a Rodrigo. Carlos no deja indiferente a nadie y mucho menos a quien considere que le puede quitar a Ana.

Rodrigo, que sigue queriendo a Ana aunque ella lo rechazase, no sabe qué hacer para advertirla de que Carlos no es de fiar.

Lo ha investigado y ha descubierto que hace años, en otra empresa, también se enamoró de una empleada que terminó desapareciendo y de la que nadie más ha vuelto a tener noticias. Pero Ana no creyó las palabras de Rodrigo.

Sin embargo, Carlos sí se ha enterado que fue él quien le fue con el cuento a Ana y le advierte que no se vuelva a acercar a ella y mucho menos para contarle ese tipo de cosas.

¿Abrirá Ana los ojos o está en peligro al lado de Carlos?