Ela se viste de novia con los vestidos de Serap y fantasea con su boda frente al espejo

Ela acude a casa de Serap para dejar los vestidos de novia que la joven va a probarse antes de su boda. Pero cuando se queda sola, no puede resistirse a probárselos. Al mirarse al espejo, fantasea feliz con cómo sería su propio enlace.

Yilmaz le ha pedido a Serap que se case con él antes de mudarse a Dubái, donde va a empezar a trabajar. La exnovia de Tufan le pide a Ela un favor: le entrega las llaves de su casa para que deje allí los vestidos de novia que tiene que probarse.

La chef acepta y, cuando se queda sola, uno de los vestidos llama su atención y no puede resistirse a probárselo. Se mira al espejo y, por un instante, sueña con su propia boda. ¿Será Civan su futuro marido?

Feliz, le envía una foto a su amiga de la infancia, Fidan. Pero cuando la mujer que la adoptó la ve, la reprende por ponerse un vestido que no es suyo. Ela vuelve a la realidad y comprende que ha estado fantaseando con una boda que podría no hacerse realidad.

La repremenda de la madre adoptiva de Ela

Fidan no entiende por qué la madre adoptiva de Ela ha estropeado ese momento de felicidad y, entre lágrimas, le confiesa que le duele ver sufrir a su hija. Sabe que la chef tiene un buen corazón, pero vive consumida por la venganza contra Nur, Mali y Tufan. Si no fuera por el daño que le causaron en su infancia, está convencida de que Ela solo desearía llevar una vida normal: casarse de blanco y formar una familia.

"Yo solo quiero que mi hija sea feliz", le confiesa a Fidan. La joven intenta consolarla y le pide que no esté triste, segura de que todo acabará saliendo bien.

Más tarde, Fidan le envía a Civan una imagen de Ela vestida de novia y él no puede evitar ponerse nervioso. El hecho de no poder estar con la chef le corroe por dentro y termina emborrachándose. Cuando Ela llega a casa, lo lleva a su habitación para ayudarlo a desvestirse y acostarlo. Finalmente, ante los ruegos del hijo de Tufan, la joven se tumba a su lado hasta que se queda dormido.

Civan llega a casa borracho y Ela se ocupa de él
