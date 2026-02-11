Pasión de Gavilanes

¡Sorpresa en el testamento! Raquel deja todos sus bienes a Eva

Nadie se esperaba lo que pone en el documento y la herencia de Gabriela y Calixto va a parar a manos de la madre biológica de su hija.

Después de que Raquel y Calixto murieran en un accidente de tráfico huyendo de los hombres de Armando y de la hacienda Elizondo, ha llegado el momento de leer el testamento.

Benito, al que en la vida solo le interesa el dinero, está relamiéndose convencido de que su tía le habrá dejado un buen pedazo de sus pertenencias, porque estuvieron siempre juntos.

Pero hay sorpresa. Resulta que Raquel cambió su testamento unas semanas de morir y ha decidido dejar sus bienes a la persona que les dio a su hija Ruth: Eva.

¡Eva es la heredera de Gabriela! Ella es la primera que está alucinando, como todos los demás.

¿Qué cara se le habrá quedado a Benito? Descúbrelo en el vídeo del momento.

