Juan desaparece de manera misteriosa y sus hermanos están muy preocupados por él

Juan ha desaparecido y Óscar y Franco están muy preocupados por él. Su coche ha sido encontrado abandonado en la carretera, cerca de la hacienda Elizondo, junto a un charco de sangre.

La policía, que investiga el caso, comunica a los hermanos Reyes que no se trata de un atraco, ya que en la guantera del vehículo se ha hallado dinero. Los agentes están convencidos de que Juan fue secuestrado a dos días de su boda con Norma.

Por el momento, solo disponen de unas huellas de ruedas pertenecientes a un vehículo que estacionó cerca del coche de Juan. Franco y Óscar sospechan de Dinora y Fernando Escandón.

Mientras tanto, Juan despierta y se da cuenta de que está maniatado. Dinora, acompañada de su prima Belinda, irrumpe en la hacienda Trueba fuera de sí, tras enterarse de que la policía ha acudido a su casa y la ha tratado como a una criminal.

La hija de don Zacarías arremete contra los hermanos Manolo y Miguel que trabajan para los Reyes y, tras sus comentarios y actitud, los agentes comienzan a sospechar seriamente de ella.