Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

La situación en la hacienda Elizondo se hace insotenible para Jimena, Norma y Sara. Su madre se ha enamorado perdidamente de Fernando y comunica a sus hijas que el que era administrador de la hacienda Elizondo, ahora se va a convertir en su esposo.

Las hermanas se quedan de piedra la conocer la noticia y el padre de Gabriela, don Martín, no da crédito a sus palabras. Todos creen que se está precipitando en su decisión e intentan hablar con ella, pero sin mucho éxito. Gabriela no está dispuesta a escuchar a nadie. Está muy ilusionada con su historia de amor Escandón, aunque no se da cuenta de que él no la amaba, solo ansía su dinero y su posición social.

Gabriela vive en una nube y su objetivo ahora mismo es ser feliz junto a Fernando. Así que decide cambiar de imagen y acude a un salón de belleza para estar más guapa. Cuando sus hijas la ven, se quedan impresionadas. La hija de don Martín está radiante y parece mucho más joven con su nuevo look. Jimena, Norma y Sara intentan que su madre recapacite y no cometa un error casándose con Fernando, pero ella no las escucha. "Mi futuro esposo me está esperando y no las puedo atender en este momento", les revela. Gabriela tiene una cena romántica con Escandón. ¿El que fuera era administrador de la hacienda Elizondo le pedirá matrimonio?