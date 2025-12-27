Momento destacado
Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando
La matriarca Elizonso vive uno de los momentos más felices de su vida tras anunciar su intención de casarse con Fernando, una decisión que deja en shock a sus hijas y desata tensiones en la hacienda.
Publicidad
La situación en la hacienda Elizondo se hace insotenible para Jimena, Norma y Sara. Su madre se ha enamorado perdidamente de Fernando y comunica a sus hijas que el que era administrador de la hacienda Elizondo, ahora se va a convertir en su esposo.
Las hermanas se quedan de piedra la conocer la noticia y el padre de Gabriela, don Martín, no da crédito a sus palabras. Todos creen que se está precipitando en su decisión e intentan hablar con ella, pero sin mucho éxito. Gabriela no está dispuesta a escuchar a nadie. Está muy ilusionada con su historia de amor Escandón, aunque no se da cuenta de que él no la amaba, solo ansía su dinero y su posición social.
Gabriela vive en una nube y su objetivo ahora mismo es ser feliz junto a Fernando. Así que decide cambiar de imagen y acude a un salón de belleza para estar más guapa. Cuando sus hijas la ven, se quedan impresionadas. La hija de don Martín está radiante y parece mucho más joven con su nuevo look. Jimena, Norma y Sara intentan que su madre recapacite y no cometa un error casándose con Fernando, pero ella no las escucha. "Mi futuro esposo me está esperando y no las puedo atender en este momento", les revela. Gabriela tiene una cena romántica con Escandón. ¿El que fuera era administrador de la hacienda Elizondo le pedirá matrimonio?
Publicidad