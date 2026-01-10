Momento destacado
Dinora y Armando sellan una peligrosa alianza… y Rosario los sorprende besándose
Dinora se infiltra en el bar donde trabaja Rosario Montes disfrazada de hombre para reunirse en secreto con Armando y la cantante los pilla besándose.
Dinora se presenta en el bar donde actúa Rosario Montes. Para pasar desapercibida, va vestida de hombre y se reúne a solas con Armando. La hija de Zacarías le confiesa que siente una profunda animadversión por Juan Reyes, y él le revela que comparte el mismo odio hacia su hermano Franco. Convencida de que, si unen fuerzas, podrán acabar con ellos, Dinora propone sellar una alianza basada en la venganza.
Decidida a no abusar de la hospitalidad de Armando, le asegura que, una vez cumpla su objetivo contra Juan y Norma, abandonará su apartamento sin dejar rastro. "Todo el mundo pensará que en tu apartamento vivió un hombre", le afirma, reforzando su plan para desaparecer sin levantar sospechas.
Armando sucumbe a los encantos de Dinora y ambos acaban besándose. En ese preciso instante aparece Rosario, que no da crédito a lo que está viendo. Dominada por la ira, lo golpea y lo tacha de traidor. Cuando intenta arremeter también contra Dinora, la hija de Zacarías le planta cara, la detiene y la reduce.
