Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Su corazón no puedo soportar tantas emociones y Franco se convierte en heredero.

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Publicidad

Nova
Publicado:

Las malas lenguas dirán que fue mucha casualidad, pero es así. Franco se casó con doña Eduvina Trueba, la dueña de tantas empresas, porque ella estaba encantada y él necesitaba el dinero para sus hermanos.

Pero a ella le daba igual, de hecho, le dejó todos sus bienes en herencia.

La señora celebra una boda por todo lo alto y lo da todo en la fiesta, donde no faltan los bailes y la comida y el estrés de una novia que además sufría enfermedades previas.

Lo que nadie imaginaba es lo que pasó en plena celebración: doña Eduvina sufre un infarto en mitad de un baile y cae redonda.

Franco no da crédito. Su reciente esposa ha fallecido. ¿Qué hará él ahora?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco

Pasión de gavilanes - Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todo

Eduvina Trueba y Franco Reyes anuncian su compromiso, ante el asombro de todos

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

Ömer gana las Olimpiadas de Matemáticas y dedica su triunfo a su madre con unas emotivas palabras

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo
Momento destacado

El golpe más duro para Karsu: Reha le arrebata a sus hijos y no puede hacer nada para impedirlo

Pasión de gavilanes - Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia
Momento destacado

Rosario se casa con Armando mientras Franco llora a las puertas de la iglesia

Pasión de gavilanes - Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas
Momento destacado

Norma y Jimena se enfrentan a Juan y Óscar que acuden a la hacienda a buscarlas

Las hermanas Elizondo deciden quedarse en la hacienda de nuevo: después de hablar con los hermanos Reyes no piensan volver con ellos.

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte
Momento destacado

Süreyya atropella mortalmente a Suzan y Ömer llora su muerte

Süreyya, acompañada por Akif, atropella accidentalmente a Suzan cuando huía de Sultan y acaban con su vida. Su hijo Ömer llora su pérdida.

El mensaje romántico de Karsu a Atilla

Karsu teme perder a Atilla por una actriz y le declara su amor con un gesto precioso

Pasión de gavilanes - Jimena descubre que los hermanos querían vengarse de Libia utilizándolas a ellas

Eva confiesa que conocía los planes de venganza de los hermanos Reyes

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Reha pierde a Karsu tras una convivencia imposible

Publicidad