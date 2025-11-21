Momento destacado
Eduvina Trueba muere durante la celebración de su boda con Franco
Su corazón no puedo soportar tantas emociones y Franco se convierte en heredero.
Las malas lenguas dirán que fue mucha casualidad, pero es así. Franco se casó con doña Eduvina Trueba, la dueña de tantas empresas, porque ella estaba encantada y él necesitaba el dinero para sus hermanos.
Pero a ella le daba igual, de hecho, le dejó todos sus bienes en herencia.
La señora celebra una boda por todo lo alto y lo da todo en la fiesta, donde no faltan los bailes y la comida y el estrés de una novia que además sufría enfermedades previas.
Lo que nadie imaginaba es lo que pasó en plena celebración: doña Eduvina sufre un infarto en mitad de un baile y cae redonda.
Franco no da crédito. Su reciente esposa ha fallecido. ¿Qué hará él ahora?
