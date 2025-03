Valeria se arma de valor y rompe su relación con Iker

Daniela sigue hospitalizada, a pesar de haber recuperado la conciencia. Un médico de Ciudad de México ha viajado hasta Valle del Ángel para atenderla. Valeria no desea separarse de su madre y se queda con ella a dormir.

Al día siguiente, Iker acude al hospital para hablar con su prometida. Quiere saber si acepta su propuesta de matrimonio. La joven se arma de valor y le confiesa que no puede comprometerse con él. "Intenté amarte como tú me amas, pero no puedo. Amo a Mateo", le dice con todo el dolor de su corazón.

Iker se enfurece. No entiende cómo puede elegir a Mateo, después de que la abandonara y despreciara al usurpar la identidad de Natalia. Además, le reprocha que no valore todo lo que él ha hecho por ella. "Renuncié a mis padres por ti", le asegura.

La hija de Daniela está muy triste por la decisión que ha tomado y solo desea que, algún día, él pueda llegar a perdonarla.

Tras romper oficialmente con Iker, Valeria y Mateo se reúnen a solas para profesarse su amor. "Creí que esto no llegaría nunca", le dice la joven.

El hijo de Hilario le confiesa que sus pensamientos y su corazón siempre han sido suyos, desde el primer día que se conocieron en el avión, y le asegura que nunca tuvo un idilio con Natalia. Al final, los jóvenes se besan apasionadamente.