Duro mazazo para Natalia: descubre que su padre fue asesinado y jura vengarse

Tras el funeral de Lalo, el comandante Bermúdez llama a Natalia para informarle que su padre, Alfonso, fue asesinado. Ella está convencida de que Fedra es la autora del crimen y así se lo hace saber al policía, pero él le explica que no puede detenerla sin pruebas para incriminarla.

La hija de Mariana queda destrozada al saber que su padre no se quitó la vida, como todos creían al principio, sino que fue asesinado. Buscando consuelo, decide visitar su tumba, recientemente reenterrado tras la exhumación para realizarle una autopsia. Allí, Natalia le jura que no descansará hasta demostrar que fue Fedra quien le arrebató la vida. "Te prometo que haré que pague por todo lo que hizo", le dice, llena de determinación.

Mientras tanto, en la hacienda, Fedra solo piensa en cómo apoderarse de todos los bienes y propiedades de los Moncada. No duda en acabar con la vida de Natalia para lograrlo. Está furiosa porque, al impugnar la joven Ugarte el testamento de su madre Mariana, no puede apropiarse de la herencia familiar. "No puedo darme el lujo de que me lo quites todo… así que terminaré contigo sin levantar sospechas", afirma en voz alta, decidida.