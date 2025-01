Vicente se enfrenta a Olga y queda desconcertado tras la impactante confesión de Natalia a Adrián

Vicente entra en cólera al ver a Olga en el colegio de Benjamín. La prima de Chole se ha acercado hasta allí para hablar con él y disculparse por haberlo dejado plantado ante el altar. Sin embargo, Chente no está molesto por su ausencia aquel día, sino por los maltratos que Benjamín sufrió por su culpa tras la muerte de su madre. "No sabes cuánto te desprecio. Mi hijo vivió un infierno con tus maltratos desde que murió su madre, y no voy a permitir que te acerques a mi familia nunca más", le dice Vicente, fuera de sí.

Olga, profundamente afectada por el rechazo, le cuenta a Verónica lo ocurrido. Su sueño siempre fue casarse con Chente, y ahora culpa a Benjamín de haber arruinado sus planes. Llena de odio, jura vengarse tanto del pequeño como de su padre por haberla rechazado. Su rencor crece aún más al ser alentada por la exnovia de Mario.

Por su parte, Vicente, muy enfadado con Olga, busca consuelo en Natalia. Sin embargo, al llegar al hospital donde Andrea está ingresada tras dar a luz a un niño precioso, se encuentra a Robles hablando con Adrián. Vicente escucha su conversación y descubre que Natalia confiesa seguir enamorada de él, aunque también asegura que desea salvar su matrimonio con Adrián. Estas palabras desconciertan y hieren profundamente a Chente, quien estaba convencido de que Natalia lo amaba solo a él.

Más tarde, Natalia se encuentra con Vicente en el hospital y nota su frialdad. Al preguntarle qué le ocurre, él no puede contenerse y le revela que escuchó su conversación con Adrián. Natalia le pide que confíe en ella y le explica que se comporta de esa forma con su exesposo para proteger a sus hijas. Sin embargo, Vicente está cansado de sus explicaciones y no está dispuesto a esperar más. "Mientras decidas estar con Adrián, no me vuelvas a buscar", le dice con tono serio y firme. La determinación de Vicente deja a Natalia desconcertada, mientras él, profundamente herido y decepcionado, se aleja de ella, dejando en el aire el futuro de su relación.