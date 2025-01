Tragedias, justicia y emociones marcan el camino hacia el impactante final de Mi fortuna es amarte

Verónica revela a Natalia el paradero de Benjamín, quien está recluido por Olga en una casa abandonada. La aparición de la hija de Teresa desconcierta a la malvada exnovia de Juan Gabriel. Para la prima de Chole, Robles es su enemiga, pues le ha arrebatado el amor de su vida, Chente, algo que no puede olvidar.

Natalia ha llegado con el objetivo de liberar a Benjamín, a quien quiere como a un hijo, pero no lo tendrá fácil. Olga ha colocado un explosivo en el cuerpodel pequeño y amenaza con hacerlo estallar si Chente no se presenta en el lugar.

Desesperada, Natalia telefonea a Vicente y le pide que acuda. Cuando el padre del pequeño llega, le ruega a Olga que libere a la exmujer de Cantú y a su hijo, pero ella se niega. La prima de Chole le recrimina su indiferencia hacia ella y, entre lágrimas, le confiesa: "Mira lo que me has obligado a hacer para que me hagas caso. Todo lo que he hecho es porque te amo".

Olga, fuera de sí, revela a Vicente y Natalia que el bebé que esperaba y que perdió no era de Sinba, sino de Adrián, con quien tuvo un romance tras la salida de este de la cárcel. Natalia queda impactada al descubrir esta verdad, confirmando una vez más que su exmarido no tiene escrúpulos y que la ha manipulado desde el principio.

Llevada al límite y al borde de la desesperación por haber perdido el amor de Vicente, Olga le pide un beso de amor como condición para salvar a Natalia y a Benjamín. Vicente, obligado por la situación, accede. Finalmente, logra convencer a la malvada joven de entregarse a la policía. ¿Conseguirán los agentes desactivar el explosivo que lleva en su cuerpo Benjamín?

Pero las malas noticias no terminan ahí. Teresa, la madre de Natalia y Constanza, recibe un golpe devastador: su esposo Claudio, que ha sido intervenido quirúrgicamente, no ha sobrevivido a la operación. Su adicción al alcohol le ha costado la vida.

Sin embargo, no todo es tristeza. Vicente logra recuperar al bebé de Andrea y Omar, entregándoselo a la joven. La hija de Cantú no puede contener su felicidad al tener a su primogénito entre sus brazos nuevamente. Emocionada, Andrea agradece profundamente a Vicente por todo lo que ha hecho por ella y le confiesa que lo quiere como a un padre.

Elías, al escuchar la conversación entre ambos, no puede contener su ira y estalla en cólera. Molesto por el desprecio de sus hijas, les exige que abandonen su casa.