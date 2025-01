El secuestro de Benjamín y del bebé de Andrea desata el caos familiar

Todo el mundo cree que Constanza ha sido incinerada, pero la hermana de Natalia sigue con vida. Está pletórica de felicidad porque, al fin, podrá estar junto al hijo de su sobrina Andrea, que ya ha nacido, y que Elías está a punto de secuestrar.

Los hombres del malvado empresario siguen a Andrea y a Regina hasta un parque, donde han ido con el bebé y el hijo de Chente, Benjamín. Se acercan a ellas y las adormecen para llevarse al nieto de Cantú. Benjamín intenta por todos los medios evitarlo, pero no puede enfrentarse a ellos. Mientras tanto, Olga, que está allí, aprovecha la ocasión para llevarse a la fuerza al sobrino de Juan Gabriel. Quiere vengarse de Vicente por haberla rechazado.

Regina y Andrea se despiertan y entran en pánico al descubrir que no están ni el bebé ni Benjamín. Mientras tanto, Elías entrega a su nieto a Constanza y le pide que se oculte con el niño hasta que un avión privado la lleve fuera del país.

Por otra parte, Olga lleva a Benjamín a una casa destartalada llena de ratas y descarga su odio sobre el pequeño. "Me has traicionado. Has contado mis secretos y, por tu culpa, tu padre no se ha casado conmigo y he perdido a mi bebé", le dice llena de ira. Y continúa: "Ahora, tu padre va a saber lo que se siente al perder a un hijo".

Toda la familia se reúne en casa de Adrián para consolar a Andrea y a Omar tras el secuestro de su bebé, incluido Elías, quien ha sido el causante de todo. En ese momento, aparece la policía para llevarse preso a Haddad, acusado de traficar con armas. En un arrebato de locura, el padre de Omar coge a Natalia como rehén y la apunta con un arma para intentar escapar de los agentes. El marido de Samia confiesa que él es el responsable de los secuestros y les advierte que, si la policía lo detiene, jamás volverán a ver a los niños. Finalmente, Haddad logra huir con Vicente, a quien obliga a ser su chófer para liberar a Natalia.