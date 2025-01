El amor y la felicidad triunfan en un emocionante final de Mi fortuna es amarte: revivimos los momentos más impactantes del último capítulo

Expertos en explosivos consiguen desactivar la bomba que Benjamín porta en su cuerpo, permitiendo que Natalia y Chente finalmente puedan respirar tranquilos.

Dos días después, Andrea y Omar bautizan a su hijo y, para sorpresa de todos, le llaman Vicente en honor a Chente por liberar a su pequeño de Constanza. El nieto de doña Magos se ha convertido en un padre para la hija mayor de Natalia.

Por otra parte, Teresa visita a su hija Constanza, quien está internada en un psiquiátrico. La exmujer de Gustavo ha perdido la cabeza y porta entre sus brazos un muñeco al que muestra a su progenitora como si fuera su hijo.

Mientras tanto, Natalia y Chente están cada vez más enamorados. Con Olga en la cárcel y Adrián fuera de sus vidas, pueden volver a retomar su relación. El padre de Benjamín organiza una comida romántica en el barrio donde viven y aprovecha la ocasión para pedirle matrimonio. Ella, emocionada, acepta su propuesta. "Quiero ser tu mujer para el resto de mi vida", le revela. Pero, de nuevo, la sombra de Cantú planea sobre ellos e interrumpe este momento tan especial. "Vengo a arreglar cuentas pendientes", afirma apuntándolos con un arma. El padre de Regina solo quiere recuperar el dinero que robó a Natalia, pero Robles le comunica que su herencia está en manos de Verónica.

Vicente, harto de Adrián, le golpea fuertemente y consigue hacerse con su arma, pero el malvado empresario logra huir del lugar robando un coche.

Enfurecido, Cantú se dirige a casa de Verónica para reclamarle el dinero, pero ella, obsesionada con él, no está dispuesta a dárselo si no vuelve a su lado: "Si no eres completamente mío en esta vida, lo vas a ser en la muerte. Mi condena es que no sé vivir sin ti", le asegura la hermana de Mario a Adrián. Sin que él lo sepa, Verónica envenena su copa de vino, y ambos terminan muriendo trágicamente: Adrián por el veneno, y ella al suicidarse tomando el letal tóxico que ha preparado para su amante.

Por otro lado, Olga cumple condena en una cárcel de México por haber secuestrado a Benjamín. En la prisión, las demás reclusas la atormentan por haber atacado a un menor.

Un año más tarde, Natalia y Chente se dan el 'sí, quiero' rodeados de su familia y sus amigos más cercanos. Gustavo y Chole están en la iglesia con su bebé, Mario y Valentina están juntos, al igual que Regina y Pepé Pepé. Además, Andrea y Omar asisten junto a su hijo, y Benjamín, feliz, celebra que Natalia será oficialmente su madre.

La boda culmina con una gran celebración. Durante el banquete, Natalia y Chente comparten un romántico baile y se dedican palabras llenas de amor. "Te amo. Soy inmensamente feliz a tu lado", le dice la hija de Teresa, a lo que Vicente responde: "Mi fortuna es amarte".