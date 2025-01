Natalia es rotunda con Vicente: "demos por terminado esto. Adiós Vicente"

Nadie duda del amor entre Vicente y Natalia. Los dos son una pareja perfecta que se quieren profundamente; pero el embarazo de Olga lo ha cambiado todo. Vicente no recuerda lo sucedido, pero Olga jura y perjura que el hijo que espera es suyo. Vicente no tiene más alternativa que hacerse cargo de él. Por su parte, Natalia no quiere interponerse en la relación de un padre y su hijo, porque ella lo sufrió de pequeña en su familia y sabe lo duro que puede llegar a ser. Por eso, aunque sabe que Vicente no quiere a Olga, decide no interponerse entre ellos y le pide que rompan definitivamente su relación. No hay consuelo posible.

Aunque se trata de una decisión complicada y difícil, Natalia cree que ha hecho lo correcto y, aunque le dicen que podría esperar un tiempo para ver si se confirma la paternidad de Vicente, ella no quiere esperar. Hasta que el bebé no nazca no se podrían hacer las pruebas genéticas de paternidad y eso llevará mucho tiempo. natalia no esperará.

Olga, por su parte, sabe que no podrá recuperar completamente a Vicente si Adrián no logra conseguir que su ex mujer le odie. El plan que ambos tienen pasa por eso. Olga separa a Vicente de Natalia y Adrián hace que ella le odie por algo y no quiera volver a verle. Adrián no parece muy preocupado, pero Olga entonces le confiesa la verdad sobre su embarazo: el hijo que espera no es de Vicente, es de Adrián.