Natalia promete proteger a Benjamín mientras su amor por Chente se hace cada vez más fuerte

Benjamín está profundamente traumatizado por todo el daño que le ha causado Olga. El pequeño se alegra al ver a Natalia en casa, pues siente un gran apego hacia ella. Mientras tanto, la madre de Regina se ha mudado a casa de Adrián para estar cerca de su hija Andrea, quien debe guardar reposo debido a un embarazo de alto riesgo. Benjamín, por su parte, está feliz porque su padre, Chente, no ha contraído matrimonio con la malvada prima de Chole. Natalia no puede evitar emocionarse al escuchar al niño; se siente culpable por no haber detectado a tiempo la maldad de Olga y haber permitido que le hiciera daño.

El biznieto de doña Magos le pide a Natalia que sea su madre, y a ella se le parte el corazón. "Te prometo que mi corazón será tuyo para siempre y te voy a proteger para que nadie te vuelva a lastimar. Tú eres mi hijo", le dice al pequeño entre lágrimas.

Vicente le agradece profundamente a Natalia el cariño y cuidado que le ha brindado a Benjamín. La exmujer de Cantú se ha encariñado con el niño y lo quiere como si fuera su propio hijo.

Aprovechando el momento, el hermano de Juan Gabriel intenta reconquistar a Natalia. Le confiesa que su mayor sueño es formar una familia con ella y que Olga no significa nada en su vida. Natalia, conmovida, le revela que sus sentimientos son recíprocos: "Eres el amor de mi vida, la mujer que necesito a mi lado", le dice Chente antes de fundirse ambos en un apasionado beso.

Aunque Natalia está perdidamente enamorada de Vicente y desea comenzar una nueva vida a su lado, sabe que no puede quedarse con él todavía. Tiene que seguir con su plan: hacerle creer a Adrián que está dispuesta a luchar por salvar su matrimonio. Su objetivo es ganarse su confianza para obtener pruebas que lo incriminen en el blanqueo de dinero y la venta ilegal de armas. Natalia le pide a Vicente que confíe en ella y tenga paciencia. "Tienes mi apoyo", le responde Chente.