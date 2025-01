Constanza pierde la cabeza: planea secuestrar al hijo de Andrea y atenta contra la vida de Chole

La maldad de Constanza no tiene límites. Su intención es robar al hijo de Andrea y Omar cuando nazca, y Elías Haddad va a ayudarla. La hermana de Natalia ha pactado con el empresario dejarle todas sus propiedades y activos a cambio de que le entregue a su nieto. El plan consiste en hacer creer a todos que Constanza ha perdido la vida, de modo que nadie sospeche que ha secuestrado a su sobrino. Una vez esté lejos del país, Elías se ha comprometido a devolverle toda su fortuna para que pueda comenzar una nueva vida junto al niño de Andrea. Para fingir su muerte, Haddad le entrega un frasco de pastillas que debe tomar por la noche.

Antes de hacer creer a todos que ha fallecido, Constanza acude a casa de Adrián para visitar a Andrea e interesarse por su embarazo. Le ruega que guarde reposo hasta el parto, y la joven le confirma que su padre ha contratado a una enfermera para que la cuide. Al despedirse de la hija de Natalia, Robles se comporta de manera extraña. Acaricia la barriga de Andrea y se despide del bebé como si fuera suyo: "Te amo, bebé. Ya quiero conocerte. Nos vemos muy pronto, hijo mío", susurra.

Constanza parece estar perdiendo la cabeza, y no es para menos. Poco a poco, su mundo se ha desmoronado: la relación con su madre Teresa y su hermana Natalia es prácticamente inexistente, y apenas se habla con su marido. Además, para colmo, Chole, la pareja de su ex, está esperando una niña suya, lo que la ha llevado a un estado de cólera extremo. Llena de ira, se dirige a la fonda que regenta la prima de Olga e intenta acabar con su vida lanzándola por el balcón, pese a la insistencia de Natalia para que no lo haga. Afortunadamente, Chole logra agarrarse a los barrotes del balcón y no caer al vacío. Además, en ese momento llegan Chente y Gustavo, quienes la ayudan a no precipitarse al suelo. Constanza está fuera de sí, y Natalia intenta calmarla tras lo ocurrido.

La hija mayor de Teresa no es consciente de la gravedad de lo que acaba de hacer. Confundida y angustiada, le pide ayuda a su hermana: "Estoy muy mal, no quiero hacer estas cosas, pero no puedo controlarme", asegura entre lágrimas. Por su parte, Gustavo, furioso, no está dispuesto a perdonarla y jura vengarse.

Natalia sugiere a su hermana ingresar en un centro especializado para que reciba ayuda y supere la crisis que está atravesando. Con esa idea en mente, la acompaña a su casa para que recoja algunas pertenencias e internarla de inmediato. Sin embargo, en un arrebato de desesperación, Constanza se encierra en el baño y toma parte de las pastillas que Elías le dio para fingir su muerte. ¿Acabará la hermana de Natalia perdiendo la vida?