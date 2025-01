Chente descubre el maltrato de Olga a su hijo Benjamín y cancela la boda en el último momento

Mientras Omar y Andrea se dan el 'sí, quiero', Chente está apunto de casarse con Olga. Pero, no se imagina que la malvada prima de Chole ha sido secuestrada por los hombres de Sinba y no llegará a tiempo a la ceremonia. Gracias a este imprevisto, Vicente descubre en su móvil unos vídeos comprometidos en los que Pascual maltrata y amenaza de muerte a su hijo Benjamín, aprovechándose de su vulnerabilidad. El nieto de doña Magos entra en cólera y su hermano Juan Gabriel, que tuvo una relación con ella, se muestra profundamente dolido. No puede comprender cómo ha podido hacerle tanto daño a su sobrino y deja claro que no está dispuesto a perdonarla.

Vicente habla con su hijo sobre el comportamiento de Olga, y el pequeño le confiesa que teme que la prima de Choleintente acabar con su vida. El hermano de Pepe Pepe, sintiéndose culpable por no haberse dado cuenta antes de la verdadera naturaleza de Olga, le pide perdón a su hijo por no haberlo protegido.

Vicente cancela la boda con Olga y lleva a Benjamín al parque a jugar al fútbol. Quiere compensar a su hijo por todo el sufrimiento que ha padecido y le recuerda cuánto lo quiere.

Al regresar a casa, Chente le cuenta a Natalia que no se ha casado con Olga y le revela su intención de denunciarla por abuso infantil. "Desde que Lucía murió, no ha hecho más que atormentar a Benjamín física y emocionalmente. Lo amenazó con matarlo si hablaba", confiesa el nieto de doña Magos a la madre de Andrea y Regina. Natalia se horroriza al conocer la verdadera cara de la prima de Chole.