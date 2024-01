Parecía una pareja ideal, pero Defne ha terminado bloqueando a Ömer ¿Qué hubieras hecho tú?

Defne ha bloqueado a Ömer. No quiere saber nada de él y le ignora. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Hasta hace bien poco ambos mantenían una buena amistad, que poco a poco iba camino de convertirse en relación. Pero entre ellos todo parece haber terminado de manera abrupta. ¿Por qué ha ocurrido esto? Te ponemos en antecedentes.

La relación entre, a pesar de que ella sigue siendo irónica cuando habla con Ömer. Ambos han estado en el parque con Seyit Alí para que el pequeño se distrajera un poco y pudiera salir de la mansión Karadag. Pero en un descuido el pequeño desaparece. Se lo ha llevado su padre que quiere chantajear a Melek. Alpay cumple su amenaza y le manda unas fotos a Melek con la imagen de dos billetes de avión dando a entender que se marcha a Alemania con el pequeño Seyit Alí. Defne se siente responsable por lo sucedido.

Melek se encuentra con su hija y Ömer en el hospital después de que Kadriye acudiera al encontrarse indispuesta. Allí Melek descubre que Ömer y su hija han estado juntos en el parque. Ömer es nieto de Cumali y Melek enseguida se da cuenta del problema que puede suceder si los Sirhan descubren que ambos jóvenes han estado juntos. Lo primero que Melek hace es reñir a su hija Defne y advertirle de que no es buena idea que se vea con Ömer.

Defne está demasiado nerviosa tras lo sucedido con el pequeño Seyit Alí como para entender lo que su madre le está pidiendo. Así que Melek decide hablar con Ömer. Parece un buen chico y ya le conoce de antes pues él se encargó de hacerle los análisis de sangre en el hospital después de su desvanecimiento. Melek le agradece que se haya preocupado por su hija, pero es el nieto de Cumali y es un Sirham. Por eso es muy rotunda con Ömer y le prohíbe que vuelva a ver a su hija Defne nunca más.

Ömer no entiende lo que está sucediendo. Sabe que entre ambas familias hay un problema que arrastran desde hace tiempo, pero no entiende por qué él y Defne deben pagar las consecuencias de aquello. Cuando se sincera con su tío Halil este se pone del lado de Melek y le dice que es mejor que no vea a Defne. Ömer se sorprende con este consejo. Pensaba que su tío iba a ser más comprensivo y le iba a dar la razón, pero al contrario. Halil es también partidario de que se aleje de Defne y que no la vuelva a ver.

En ese momento Ömer recibe una llamada de Defne. Ella está muy triste por lo sucedido con su hermano y necesita alguien con quien hablar y consolarse, pero Ömer, aconsejado por su tío Halil, no le coge el teléfono y tampoco responde a sus mensajes. Defne se siente sola y traicionada, por lo que toma le decisión de bloquear a Ömer después de mandarle un duro mensaje en el que le reprocha no haber estado con ella en estos momentos.