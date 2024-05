El triste final de Alpay después de confesar todas sus fechorías

Alpay ha estado escondido en la casa de Kenan desde el día en el que apuñaló a Mithal y a Ikra. Kenan le ha hecho creer que allí estaba a salvo y que él se iba a ocupar de su futuro para evitar que la policía le atrapara. Pero los planes de Kenan eran mucho más siniestros para el hombre que una vez fue su amigo y su socio.

Kenan le ha tenido encerrado en el sótano de la casa haciéndole creer a Alpay que todo su mundo se estaba desmoronando. Le ha hecho creer que Kerem estaba en la cárcel acusado de haber intentado acabar con la vida de Funda. Le ha dicho que su mujer, debido a la agresión de Kerem, había perdido el hijo que ambos esperaban y que estaba en muy malas condiciones. Todo ello era mentira, pero Kenan quería hacer pagar a Alpay por todo el daño que había causado. Alpay se lo había creído todo.

Ahora, ha llegado el momento del último golpe. Kenan le da esperanzas a Alpay. Le asegura que ya tiene todo listo para que pueda huir del país y empezar una nueva vida lejos. Alpay está muy contento por ello. Kenan se ha ofrecido a prepararle una cena de despedida. pero una vez más se trata de otra trampa de Kenan.

Alpay come con ganas lo que su amigo le ha preparado y no tiene reparos en confesar todas sus fechorías. Desde el día en el que quemó la galería, hasta el crimen de Ikra. Kenan lo graba todo. En un momento dado, Alpay comienza a sentirse mal y no sabe por qué. Es el momento de Kenan. Le confiesa que le ha envenenado y que todo lo que le ha contado sobre su familia es falso. Sólo ha estado jugando con él. Alpay se retuerce de dolor y agoniza hasta morir.