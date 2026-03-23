Victoria quiere decidir su propia función en el rancho y propone un divertido reto a Alejandro

Victoria acepta la propuesta de Alejandro de trabajar para él en su rancho y contribuir así a superar el bache económico que atraviesa su padre Valente Pérez-Soler.

Alejandro tiene claro que entre ellos no puede pasar nada, debe olvidarse del amor que siente por ella si quiere vengarse. Aunque su amigo Ángel le pregunta si de verdad es él quien quiere vengarse o se deja llevar por el mal sentimiento de su tía Déborah.

Victoria le dice que ya ha llenado todo el cubo de leche pero Alejandro le pide más y saca su faceta de jefe.

Entonces Victoria, que no se intimida con eso, le dice que se nota que nunca ha ordeñado una vaca y él se lo toma como un reto.

A continuació, ambos se introducen en una divertida competición. ¿Quién ordeñará más leche?

La recompensa la pone Alejandro: si gana ella, trabajará en la organización de la producción agrícola y si gana él, le dará un beso.