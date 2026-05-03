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Dionisio amenaza a Déborah por quitarle el pagaré que le prometió ¡y Ángel la desprecia!

Dionisio y Ángel se enfrentan a Déborah, que cada vez se va quedando con menos gente de su lado y le dicen muchas verdades dolorosas.

Dionisio amenaza a Déborah y ella lo amenaza a él

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Dionisio va a buscar a Déborah en persona y la amenaza. ¡Está a punto de ahogarla! El hombre está muy enfadado y la persigue porque se siente traicionado. Ella prometió darle el pagaré pero ahora Fernando se lo ha dado a Gabino.

Déborah reacciona como una serpiente acorralada y le dice que si vuelve a ponerle una mano encima le contará a todos que han estado colaborando durante todo este tiempo para hundir a Valente. Que es un hipócrita que ha hecho su fortuna robándoles sus tierras a los campesinos. Que hace años despojó a su cuñado Clemente de sus tierras.

Pero ella se ha callado y no ha contado nada a Alejandro porque lo necesitaba como aliado para recuperar a su hijo. Pero ahora que ya tiene lo que quería, que es Gabino, ya puede prescindir de él.

Dionisio se va asustado porque Déborah lo amenaza con una herramienta pero le dice que eso no va a quedar así.

Ángel se enfrenta a Déborah

Pero no es la única visita tensa que recibe Déborah. Cuando se va dionisio llega Ángel, dispuesto a reprocharle que le ha dejado sin dinero. El chico no ha podido ni pagar en un restaurante porque su tía le ha dejaado sin dinero en la tarjeta.

Ángel le avisa que si piensa que por quitarle el dinero se va a arruinar su vida está muy equivocada, porque tiene capacidad para salir adelante y además tiene amor, el amor de su esposa, con la que acaba de casarse. Y le da dónde más le duele a Déborah diciendo que ella no puedeo entenderlo porque nunca ha tenido junto a ella al amor de su vida, que no es otro que Valente Pérez-Soler.

Por eso quiere vengarse de él, porque todavía está enamorado de él. En cambio Ángel la acusa de que nunca quiso a su tío Porfirio y se casó con él por dinero. Pero ahora ese dinero solo le trae infelicidad y nunca a poder darle ni a su hijo ni el amor de Valente.

Déborah le dice que cuando vea que en su matrimonio falta el dinero ya volverá a pedir ayuda. Pero Ángel se niega a hacerlo. En cambio le pide que se cuide de Dionisio, porque puede ser peligroso.

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