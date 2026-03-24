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Victoria está triste por la aparición de Lucrecia, la supuesta novia de Alejandro

Déborah ha hecho llamar a Lucrecia para evitar que Alejandro se deje enamorar por Victoria.

Me atrevo a amarte - Victoria está triste por la aparición de Lucrecia, la supuesta novia de Alejandro

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Alejandro recibe una visita que no esperaba. Lucrecia aparece y le planta un beso delante de Victoria. Todos se quedan impactados mientras Lucrecia se presenta como la novia del chico.

Victoria se lo cree y se pone muy triste así que su hermana Marisol intenta consolarla.. Ahora entiende que Alejandro no tiene buenas intenciones.

Mientras, Alejandro intenta hablar bien a su tía Déborah de Vitoria, que el día anterior salvó a una vaca y a su cría. Pero ella lo desprecia diciendo que solo es su trabajo. ¡Solo quiere alejar a victoria de Alejandro!

Valente también quiere hablar con Alejandro y le informa de que Victoria no va a seguir trabajando ene rancho La Paz, sino él. Alejandro se niega: las reglas del rancho las pone él. Lo aprendió del padre de Valente cuando era un niño. Pero él hizo un trato con Victoria y le amenaza con perder la hacienda si no lo cumple.

Déborah tiene otra propuesta que hacer a Valente. Está dispuesta a convencer a Alejandro para que Valente pueda recuperar su hacienda, a cambio de que le devuelva a su hijo. ¡Lleva 25 años sin él! Pero Valente sigue pensando que murió.

Déborah lo que quiere es hacer a Valente el mismo daño que sufrió ella y lo va a hacer atacando a sus hijas.

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