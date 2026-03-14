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Valente se encarga de que Déborah no se quede con el hijo de Valente

Valente llega al médico y le dicen que su bebé, el hijo de Déborah ya falleció porque la madre tuvo fiebre muy alta.

Me atrevo a amarte - Déborah descubre que su hijo con Valente está muerto

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Déborah se puso de parto mientras se enfrentaba a Fernando Pérez-Soler, el padre de Valente, su amor y con el que va a tener un hijo.

Pero se pone de parto y en muy malas condiciones. Entonces cuando Valente consigue hablar con el médico le dicen que su bebé, el hijo de Déborah, ya falleció porque la madre tuvo fiebre muy alta. Valente estalla en lágrimas abrazado a la manta que cubre el cuerpo de su bebé fallecido.

Cuando Déborah despierta está contenta y quiere ver a su hijo pero entonces Valente tiene que confesarle que el niño murió. ¡Pero es mentira!

Delfino, un trabajador de confianza, va a consultar a Fernando porque la partera ha preguntado qué hace con un bebé que ha nacido y estaba bien. Fernando le da dinero a esa mujer para que se calle.

Ese niño ahora tiene otra familia. Carmen una de las trabajadoras acabó arrastrada por el caballo y se llevó un fuerte golpe. Su verdadero hijo sí que murió, pero le dan a ella el hijo de Déborah y Valente.

Me atrevo a amarte - Carmen y Delfino disfrutan de un hijo que no es suyo pero ella no lo sabe

Delfino y Carmen tienen ahora a su hijo entre los brazos, aunque no es suyo. Carmen estaba inconsciente y tampoco sabe que su hijo murió.

Fernando piensa que el hijo de Déborah no era de Valente pero este quiere pedir una prueba de paternidad. Y cuando llegan los resultados descubre que el niño no era suyo.

Pero todo es porque ¡el hijo al que han hecho la autopsia es el hijo de Delfino y Carmen!

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