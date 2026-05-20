Cuento de una noche

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Estas son las razones por las que no te puedes perder Cuento de una noche

Estos son los motivos por los que no querrás dejar de ver Cuento de una noche, una serie turca que ha conquistado a medio mundo, protagonizada por Su Burcu Yazgı Coşkun, más conocida por su papel de Asiye en Hermanos.

Estas son las razones por las que no te puedes perder Cuento de una noche

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Nova
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Amor, venganza, secretos y paisajes espectaculares. Cuento de una noche llega a Nova con todos los ingredientes para convertirse en una de las historias más adictivas de la temporada.

En el centro de la trama está la relación entre Mahir y Canfeza, un amor imposible que nace marcado por el pasado. Él regresa decidido a vengar la muerte de su padre; ella es la hija del hombre al que culpa de todo. Dos mundos opuestos que se cruzan sin saber que el destino les tiene preparada una historia mucho más compleja de lo que imaginan.

Mahir y Canfesa en Cuento de una noche
Mahir y Canfesa en Cuento de una noche | Nova

La serie va mucho más allá de una historia romántica. El choque entre culturas, la búsqueda de justicia y el peso de la tradición se convierten en los ejes centrales de la serie, aportando profundidad y tensión a cada episodio. A esto se suman los secretos familiares y las heridas del pasado, que irán saliendo a la luz poco a poco, cambiando el rumbo de los protagonistas.

Otro de los grandes atractivos son sus escenarios, con localizaciones visualmente impactantes como los paisajes de Pamukkale y las escenas rodadas en Estambul que aportan una gran fuerza visual a la serie.

Los paisajes de Pamukkale
Los paisajes de Pamukkale | Nova

Además, la serie cuenta con dos rostros muy conocidos para los fans de las producciones turcas: Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun, conocida por su papel de Asiye en Hermanos, cuya química en pantalla promete ser uno de los grandes motores de la historia.

Cuento de una noche es, en definitiva, una apuesta segura para quienes buscan una serie intensa, emocional y llena de giros, donde el amor lucha por abrirse paso incluso cuando todo parece estar en contra.

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