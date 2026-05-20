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El destino une las vidas de Mahir y Canfeza… sin que ellos sepan que un oscuro pasado los conecta

Un encuentro inesperado cambia la vida de Mahir y Canfeza, que se enamoran sin saber que sus familias llevan años enfrentadas por un pasado lleno de dolor y rencor. Mientras los secretos salen a la luz y las heridas vuelven a abrirse, ambos tendrán que luchar por un amor que parece imposible.

El destino une las vidas de Mahir y Canfeza… sin que ellos sepan que un oscuro pasado los conecta

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Mahir está en el mercado junto a sus padres, Mehmet y Süreyya, cuando presencia una escena que marcará su vida para siempre: un niño dispara a su padre y lo mata en el actopor orden de Kürsat Kilimci, el padre de Canfeza.

Acaban con la vida del padre de Mahir

Destrozados, Süreyya y Mahir entierran a Mehmet en una ceremonia cargada de dolor. El pequeño no puede asumir que ha perdido a su referente siendo solo un niño.

Süreyya y Mahir dan el último adiós a Mehmet

Al mismo tiempo, Canfeza llega al mundo mientras su madre pierde la vida durante el parto. La madre de Kürsat culpa a su hijo de la tragedia por toda la sangre que ha derramado. "Es el precio de tus pecados", le reprocha. Pero él se justifica asegurando que Mehmet se entrometió en sus negocios y no le dejó otra opción.

Nace Canfezu y su madre muere en el parto

20 años después, Canfeza se ha convertido en una joven hermosa que vive atormentada por extrañas pesadillas. Su abuela le aconseja que, para romper el destino marcado por los crímenes de su padre, deberá sumergirse en las aguas termales de una cueva al cumplir los 21 años y rezar para cambiar su futuro.

La terrible pesadilla de Canfesa

La joven sigue el ritual sin imaginar que alguien la observa en silencio. Se trata de Mahir, que ha regresado a Denizli convertido en comisario de policía con un único objetivo: vengarse de Kürsat por el asesinato de su padre. Sin embargo, al ver a Canfeza, queda completamente fascinado por ella. "¿Quién eres? ¿Estoy soñando o eres real?", le pregunta sin poder apartar la mirada. Asustada, Canfeza le dispara en el brazo con un rifle que le entregó su abuela para protegerse.

Más tarde, perdida en medio del bosque tras escapar su caballo con el que había llegado a la cueva, Canfeza se encuentra con Süreyya, la madre de Mahir, que también se ha desorientado. Juntas consiguen regresar al pueblo y entre ellas nace una conexión inesperada.

Ya en Denizli, Süreyya visita la tumba de su marido y Canfeza se emociona al comprobar cuánto sigue amándolo después de tantos años.

La escena que conmueve a Canfeza

Mientras tanto, Mahir está desesperado buscando a su madre, hasta que recibe una llamada de Canfeza informándole de que está sana y salva. El comisario las recoge y aprovecha para acudir al hospital y tratar la herida del disparo. Pero ni siquiera allí consigue dejar de pensar en ella. "Es preciosa… Quiero casarme con ella", confiesa completamente enamorado.

Mahir: "Quiero casarme con ella"
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