'Abismo de pasión', muy pronto en Nova
La historia de Elisa, Damián y Gael llega muy pronto a las tardes de Nova.
La mayor historia de pasión vuelve a Nova. Abismo de pasión llega muy pronto a nuestras casas.
La serie protagonizada por Angelique Boyer y David Zepeda está a punto de hacernos soñar otra vez cada tarde en Nova.
Damián Arango, al que da vida el actor David Zepeda, vuelve al pueblo con su prometida, pero sigue sintiendo algo por Elisa Castañón, interpretada por Angelique. Pero Gael, Mark Tacher, amigo de Damián, también ama a Elisa, lo que hará que nazca una fuerte rivalidad entre ambos.
Pero la historia comienza mucho más atrás.
Augusto y Estefanía viven felizmente casados con su hija Elisa. Con ellos vive Carmina, hermana de Estefanía que piensa escaparse con Rosendo, un hombre casado. Estefanía intenta convencer a Rosendo de que no abandone a su familia, y los dos acaban muriendo en un accidente de tráfico.
Carmina hace creer a todos que quien iba a escaparse con Rosendo era Estefanía, lo que le permite casarse con Augusto y separar a Elisa del hijo de Rosendo, Damián, al que mandan a estudiar al extranjero.
Cuando Damián regresa al pueblo en el que nació todo es diferente pero en su corazón sigue estando Elisa. ¿Cómo será el reencuentro?
No os perdáis esta historia de intrigas y pasión en la que Elisa se verá en el medio de dos amores.
